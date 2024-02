Zi lungă la coaliție! Mihai Tudose, după ședința de la Palatul Victoria: 'Să vedem ce spun partidele noastre despre strategia pe care noi am convenit'

Românii își doresc comasare, a anunțat Mihai Tudose, miercuri, după ședința de la Palatul Victoria, precizând că aseară a primit rezultatele sondajului sociologic. Totodată, acesta a spus că liderii coaliţiei de guvernare PSD - PNL, preşedinţii Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, vor anunţa, la ora 19,00, decizia în privinţa organizării alegerilor din acest an

„Noi așteptam o cercetare sociologică despre ce își doresc românii și să acționăm în acest sens. Acea cercetare sociologică ne-a sosit azi-noapte, la 12 noaptea. Vă dăm în premieră faptul că mai mult de 60% dintre români doresc comasarea și o majoritate chiar mai mare dorește o continuitate a guvernării, o stabilitate și o coerență în guvernare. După ce s-a întâmplat în ultimii ani în România e clar că lumea s-a săturat de schimbări bruște pe picior, de schimbări de guvern, de schimbări de politică internă și externă. Trebuie să avem în vedere și asta s-a discutat intens și ceea ce se întâmplă în Europa, în țările partenere, precum și construcțiile politice la nivel de Parlament European, Comisie Europeană... Deci nu putem să fim defazați complet față de aceste lucruri. Decizia celor două partide a fost că azi (miercuri - n.r.) la 16.00 să avem structuri de conducere simultan, să vedem ce spun partidele noastre, colegii noștri despre strategia pe care noi am convenit să le-o propunem, vom avea o coaliție imediat după aceste întâlniri, iar la ora 19.00 veți avea în față pe cei doi președinți”, a declarat Mihai Tudose.

La rândul său, Rareș Bogdan a declarat că au convenit cu toții să meargă în fața partidelor pentru a discuta „atât principiile, cât și un proiect important”.

„Cu siguranță, veți afla lucruri pe parcursul zilei de astăzi, foarte important. Președinții celor două partide, la ora 19.00 vor răspunde tuturor întrebărilor. Este absolut firesc, fiind două partide democratice, cel mai mari partide din România, să ne ascultăm glasul colegilor, la ora 16.00, care se reunesc în birourile de conducere ale celor două partide. Ieri, la Bruxelles, am avut întâlniri pentru a explica, de asemenea, șefilor de familii politice proiecte pentru România, ce înseamnă România în acest context. Am stat de vorbă cu Manfred Weber. De asemenea, am înțeles extrem de serios și cu toții am înțeles asta, că responsabilitatea Guvernului României este extrem de serioasă în contextul regional foarte complicat, vedeți ce se întâmplă pe frontul din Ucraina, România este stat cheie în această regiune, cel mai important lucru pentru noi, pentru Europa, este continuarea guvernării într-un mod coerent, asumat, care să aducă bunăstare românilor și stabilitate”, a spus Bogdan.