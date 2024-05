Codrin Ștefănescu explică modul în care s-a vindecat de cancer: Sunt trei elemente

Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD rupe tăcerea după ce a făcut cancer. Prezent la România TV, Ștefănescu a explicat că nu a făcut cancer de la mâncare așa cum spune multă lume, ci de la stres. În medicina chineză se știe că bolile de tipul cancerului se fac de la stres și de la aciditate.

Codrin Ștefănescu spune că s-a vindecat folosind trei strategii

"Vreau sa spun un lucru pentru toată lumea. Sunt 3 elemente care te ajută să învingi, ce spunea Monica Pop: să pleci optimist, să fii hotărât să lupţi, iar când te rogi, eu m-am rugat pentru mine: Dă-mi, Doamne, mie energie şi fă-mă bine, dă-mi, Doamne, o amânare că am nişte copii, îmi mai trebuie puţin timp.

Toţi medicii spuneau ca sunt sub control, că trebuie sa fiu optimsit, tehnologia iti permite, daca pleci optimist cu dorinta de a lupta si daca ai incredere in ingerul tau pazitor, spui: Doamne, mi-ai dat aceasta incercare, o sa lupt. Daca toate astea ti le asumi, tehnologia te ajută!

Eu am plecat cu testament, am chemat avocatul si am stabilit pentru copii ce trebuie sa faca, am facut tot, detalii cu totul cum mi-a lasat mie tata, bileţele pentru fiecare lucru. Eu, când am lăsat astea, eram predat.

Aici nu e o batalie politica, cu oameni fara caracter, este o bătălie clară în care ştii că nu ai decât 2 variante, invingi sau mori. Eu nu am crezut ca moartea poate fi simtita. Pe doamna cu coasa o simti. La inceputul bolii, aveam vaga impresie ca ma pandeste, cu cat am evoluat am inceput sa simt ca este prezenta noaptea, ca este in incapere.

Moartea nu este cruda si urata, este dulce şi iti da de inteles ca pasul ăsta nu este o grozavie. Daca nu cedezi, invingi. Este ceva psihologic, de aia unii, după tratament, au intrat in activitatea normala ignorand boala", a spus Codrin Ștefănescu.