Ziua Europeană a Microfinanţării: Patria Credit IFN se alătură şi anul acesta iniţiativei European Microfinance Network

Patria Credit IFN, membră a Grupului Patria Bank, instituţie dedicată microfinanţării producătorilor agricoli şi micilor afaceri din mediul rural, se alătură şi anul acesta iniţiativei European Microfinance Network şi celebrează alături de alte 20 de instituţii şi parteneri europeni Ziua Europeană a Microfinanţării, informează un comunicat al grupului.

Aceasta este cu atât mai importantă astăzi când excluziunea socială în România a atins 35,8%, transmite Raluca Andreica, CEO Patria Credit IFN.

Ziua aniversării, anul acesta, a fost aleasă simbolic în data de 15 octombrie, pornind de la statistica Eurostat, conform căreia 21,7% din populaţia Uniunii Europene este expusă riscului de sărăcie sau excluziunii sociale. Astfel, raportat la zilele dintr-un an calendaristic, aceasta înseamnă că în jurul datei de 15 octombrie "uşile se închid" pentru cei care doresc să-şi construiască o viaţă mai bună, se menţionează în comunicat.

"În microfinanţare depunem eforturi susţinute pentru a muta această limită din ce în ce mai mult, an de an, astfel încât nimeni să nu mai fie lăsat în urmă. E mult de lucru în România, însă vedem schimbare în bine de la an la an, la firul ierbii, deşi statistica generală este îngrijorătoare. Ne alăturăm celebrării Zilei Microfinanţării pentru a contribui la creşterea gradului de conştientizare asupra necesităţii unei strategii articulate de incluziune socială şi financiară, mai presus de finanţarea rurală pe care o facem deja de aproape 20 de ani, cu bune rezultate şi impact pozitiv în comunităţi", a spus directorul general al Patria Credit.

Sloganul aniversar pentru anul 2021 reflectă acest deziderat - Uşa noastră este deschisă tuturor antreprenorilor (Keepping the doors open for all entrepreneurs) - iar principalele obiective ale acestei zile rămân neschimbate de la an la an: sensibilizarea cetăţenilor europeni cu privire la existenţa microfinanţării şi la potenţialul acesteia de combatere a şomajului şi a excluziunii sociale; să atragă atenţia mass-mediei europene asupra modului în care funcţionează microfinanţarea şi asupra modului în care aceasta sprijină şi ajută şomerii şi cetăţenii europeni excluşi din sectorul financiar tradiţional.

De asemenea, se doreşte încurajarea schimbului de experienţă în sectorul european al microfinanţării, oferind vizibilitate activităţii membrilor EMN şi MFC - Microfinance Center şi a membri locali, care să atragă atenţia asupra realizărilor şi a misiunii lor. "Este cunoscută preocuparea constantă a Patria Credit şi Patria Bank în a găsi soluţii de dezvoltare ale comunităţilor rurale prin asigurarea unui acces facil la microfinanţare şi promovarea incluziunii financiare, mai cu seamă că România depăşeşte mult media europeană şi 35,8% din populaţie este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, Raluca Andreica, CEO Patria Credit, a fost desemnată membru în boardul European Microfinance Network, pentru urmatorii 3 ani. Numirea sa este o recunoaştere importantă a performanţei şi determinării întregii echipe Patria Credit şi Patria Bank de a susţine şi finanţa producătorii agricoli şi micile afaceri din mediul rural, de a contribui la dezvoltarea comunităţilor rurale şi incluziunii sociale şi financiare. "

"Vocea microfinanţării româneşti, est-europene şi a tuturor instituţiilor de microfinanţare membre EMN se va auzi la masa discuţiilor europene pentru decizii importante în microfinanţare", spun reprezentanţii instituţiei.

De asemenea, compania anunţă lansarea unei oferte aniversare limitată pentru clienţii existenţi şi noi: creditele solicitate şi acordate în perioada 18-22 octombrie 2021 vor beneficia de comision de acordare zero.

Ziua Microfinanţării este o initiaţivă europeană susţinută de European Microfinance Network (EMN) şi Microfinance Centre (MFC) având drept misiune promovarea facilităţilor de microfinanţare ca posibilităţi de încurajare a antreprenoriatului în lupta împotriva şomajului şi excluziunii sociale, potrivit Agerpres.ro.

Patria Credit IFN SA este o instituţie financiară nebancară (IFN) care susţine mai ales eforturile antreprenorilor şi ale persoanelor private, precum şi impactul lor pozitiv asupra comunităţilor rurale. Specializată în finanţarea agricultorilor, Patria Credit este membră a European Microfinance Network (EMN) şi Microfinance Centre (MFC) şi prima instituţie financiară nebancară dedicată microfinanţării din România, cu aproape 20 de ani de experienţă şi mai bine de 15.000 de clienţi finanţaţi.