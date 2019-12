CEARTĂ între USR și Ludovic Orban pe Diaspora, în Parlament, la ședința Solemnă: Exodul românilor în afara graniţelor trebuie să dea de gândit vs. Nu e tragedie

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la şedinţa solemnă a Parlamentului pentru celebrarea Zilei Naţionale, că faptul că a cincea parte dintre cei care îşi exercită dreptul de vot trăiesc în prezent în afara ţării nu trebuie să devină o tragedie a României şi nu va deveni dacă reprezentanţii autorităţilor vor şti să ţină legătura cu ei.

Imediat după premier, USR a venit și a replicat prin șeful deputaților Uniunii, care l-a contrat pe Orban pe tema românilor din Diaspora. Dacă pentru Guvern nu este o tragedie că românii continuă să plece din țară, în ciuda faptului că PNL a ajuns la putere, iar Klaus Iohannis a câștigat un nou mandat de președinte, pentru USR acest exod trebuie să dea serios de gândit.

Clasa politică a eşuat începând din 1989, exodul românilor în afara graniţelor trebuie să dea serios de gândit, iar acum este nevoie de un proiect de reîntregire a României, a declarat, luni, liderul deputaţilor USR, Stelian Ion, la şedinţa solemnă a Parlamentului cu prilejul celebrării Zilei Naţionale.

"În fiecare an, de 1 Decembrie, celebrăm momentul de graţie în care naţiunea română a reuşit împlinirea celui mai mare vis al său, şi anume unirea tuturor provinciilor româneşti. Anul acesta, încărcătura emoţională este şi mai mare, pentru că în curând se împlinesc 30 de ani de la Revoluţia română din '89. Ne putem exprima astăzi liber, putem circula liber, putem vota pe cine dorim datorită faptului că în urmă cu 30 de ani nişte români ai noştri şi-au dat viaţa pentru asta. Suntem obligaţi să le cinstim memoria, să avem mare grijă de moştenirea pe care ne-au lăsat-o. În fiecare an ne adunăm cu toţii de 1 Decembrie, mai mult sau mai puţin protocolar, amintindu-ne de unde am plecat şi încercând să înţelegem unde suntem şi mai ales încotro ne îndreptăm ca ţară. Societatea românească, este adevărat, este tot mai polarizată, în ciuda faptului că toţi facem apel la unitate, însă trebuie să ne unim în jurul căror valori? Aceasta este întrebarea", a spus Stelian Ion.

El a adăugat că românii au în comun faptul că România este casa, locul în care s-au născut şi în care trăiesc.

"Suntem români, vorbim toţi aceeaşi limbă, unii mai bine, alţii mai chinuit, cu toţii afirmăm înflăcărat că ne iubim ţara, însă faptele, din păcate, uneori demonstrează contrariul. Cu toţii spunem că îi respectăm pe români, însă unii dintre noi consideră că "ăştia" care au plecat în afara ţării sunt mai puţini români şi ar trebui să beneficieze de mai puţine drepturi. Este un reflex comunist, din păcate, din vremea în care românii care reuşeau să evadeze din acea mare temniţă care era România comunistă erau consideraţi trădători de compatrioţii lor, ca şi cum schimbarea coordonatelor spaţiale v-ar fi modificat amintirile, conştiinţa sau sentimentele cele mai profunde. Suntem români cu toţii, ne uneşte aceeaşi istorie, cu bune sau mai cu mai puţin bune", a mai spus Stelian Ion.

El a arătat că la 1 Decembrie 1918 românii au ştiut "să lucreze împreună într-un proiect grandios", subliniind că acest moment a fost urmat, după doar câteva decenii mai târziu, de "un regim comunist odios care i-a pedepsit pe cei care au înfăptuit Marea Unire, mulţi dintre ei sfârşind în temniţele comuniste, mulţi dintre ei fiind denigraţi dincolo de moarte".

"Ce ne separă şi ce ne macină? Ne separă distanţa, ne macină dorul de familie, de copii, de prieteni. Exodul teribil al milioanelor de români trebuie să ne dea serios de gândit. Clasa politică din 1989 şi care a urmat au eşuat, din păcate, de aceea avem nevoie de oameni noi în politică. Căci unde vom ajunge dacă majoritatea tinerilor care termină acum studiile vor pleca şi ei în străinătate? Va rămâne o ţară slabă, o ţară îmbătrânită, o ţară care e părăsită de tineri ei. De aceea, poate cel mai mare proiect de ţară al nostru, al tuturor, trebuie să fie reîntregirea României, înţelegând prin aceasta reîntregirea familiilor românilor. Iar asta putem să o facem doar asigurând o viaţă decentă pentru românii care trăiesc astăzi în România", a mai afirmat Stelian Ion.

El a spus că Uniunea Salvaţi România respectă şi onorează trecutul şi doreşte modernizarea rapidă a României, crearea tuturor condiţiilor pentru revenirea în ţară a cât mai multor români.

"Ne dorim o Românie educată, o Românie curată, fără penali în funcţii publice, cu o justiţie independentă, o Românie care îşi protejează pădurile şi tot mediul înconjurător, o ţară în care antreprenorii nu sunt hărţuiţi de stat, o Românie unită de o reţea densă de autostrăzi", a mai declarat Stelian Ion în Parlament.

