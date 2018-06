26 iunie, ziua sentinţei pentru Alina Bica. DNA a cerut 10 ani de închisoare pentru fosta şefă a DIICOT

Instanţa supremă a stabilit ca sentinţa definitivă în dosarul în care Alina Bica este judecată alături de omul de afaceri Horia Simu şi de Şerban Pop, fost şef al ANAF, să fie anunţată pe 26 iunie.

Procurorii DNA au cerut judecătorilor de la ÎCCJ, la ultimul termen de luni, 11 iunie, pedepse cu executare şi majorate faţă de prima instanţă pentru Alina Bica, fostă şefă DIICOT, Şerban Pop, fost şef ANAF şi fostul de afaceri Horia Simu. Pentru Alina Bica, pedeapsa cerută ar ajunge la 10 ani de închisoare.

"Sunt de acord cu concluziile depuse de avocat, vă solicit achitarea, Toate relațiile mele cu Horia Simu au fost legitime şi legale. Consider totul o mare eroare, nu știu de ce a fost generata, este de o gravitate îngrozitoare", a spus Şerban Pop în ultimul cuvânt.

"Onorata instanta, vreau să precizez că nu am dar mită nimănui, nu am cumpărat influenta, dar am greșit cedând insistențelor domnului Pop. Pe de altă parte, am stat 120 de zile arestat, mi s-a născut copilul în pușcărie, nu mai am nici familie, nici afaceri. Daca și asta e o pedeapsa, va rog sa o luați în considerare", le-a spus Horia Simu judecătorilor

În primă instanţă, Alina Bica a fost condamnată la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, Horia Simu la 4 ani de detenţie, iar Şerban Pop la 5 ani.

Potrivit rechizitoriului DNA, în 2014, Şerban Pop ar fi primit de la Horia Simu aproximativ 230.000 de euro, cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară, pentru a interveni la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal al omului de afaceri.