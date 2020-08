A fost declanșată `Operațiunea FLOTANTUL 2020`

În urmă cu circa două luni, semnalam un caz. Și, totodată, avertizam autoritățile că respectivul caz nu este izolat, ci se transformă în fenomen. Exemplul pe care l-am dat s-a referit la un anume Alexandru Constantin Fulgeanu, căruia i-am reprodus fotografia în postură de pistolar. Acesta intenționa să candideze pentru poziția de primar în comuna Cătina, din județul Buzău. Și punea la cale o fraudă. Pe care am intitulat-o operațiunea „Flotantul”.

Frauda consta în crearea de vize false de flotant pentru un mare număr de persoane, care nu aveau de fapt nicio legătură cu localitatea respectivă. Semnalam existența acestor vize false în locații deținute de Alexandru Constantin Fulgeanu, care în urmă cu câteva luni intenționa să candideze pe listele ALDE, iar acum candidează pe listele PSD. Azi înscrierile se încheie. În cazul lui Alexandru Constantin Fulgeanu, candidatura pentru primăria comunei Cătina e bătută în cuie. El domiciliază într-un sat aparținător, care se numește Corbu. Vizele false de flotant sunt realizate în satul Corbu. În două locații aparținându-i candidatului de primar, precum și în locațiile unor interpuși. Unul dintre acești interpuși este vărul său, Constantin Fulgeanu, iar altul, un prieten, Ilie Șerban. Din informațiile care mi-au parvenit, în total este vorba de 180 de asemenea vize de flotant.

Extrem de interesant este că într-una dintre locații, cea din imaginea pe care o postăm, există o incintă, dar încă nu este ridicat în interior niciun imobil. Cu toate acestea, incinta are „flotanți”. Publicăm din nou și fotografia acestuia în postură de pistolar. Cred că este timpul ca autoritățile să verifice aceste informații, pe care le-am preluat din presa locală și le-am verificat prin declarațiile câtorva persoane. Și atrag cu această ocazie atenția Autorității Electorale să deschidă bine ochii, pentru că am de asemenea informații că acest caz nu este o excepție. În acest an se va fura la greu prin operațiunea „Flotantul 2020”.