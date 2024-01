A murit Norman Jewison, regizorul filmului 'În arşiţa nopţii'. Avea 97 de ani

Regizorul Norman Jewison, cunoscut mai ales pentru filmele sale "In the Heat of the Night" (În arşiţa nopţii, 1967) şi "Jesus Christ Superstar" (1973), a murit la sfârşitul săptămânii trecute la vârsta de 97 de ani, a anunţat luni agentul său, notează AFP, citat de Agerpres.

Cineastul canadian "s-a stins sâmbătă în pace", potrivit unui comunicat de presă al agentului său, Jeff Sanderson, care indică faptul că ceremoniile în onoarea lui vor avea loc "mai târziu la Los Angeles şi Toronto".

În cursul carierei sale, a fost nominalizat de trei ori la Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor (Moonstruck - 1987 -, Fiddler on the Roof - 1971-, şi In the Heat of the Night - 1967).

Drame, comedii sau musicaluri, activitatea lui Jewison se aventurează în multe genuri. Însă în Statele Unite, moştenirea sa rămâne mai presus de toate cea a unui regizor interesat de problemele sociale.

Unul dintre cele mai cunoscute filme ale sale, "In the Heat of the Night" a câştigat cinci premii Oscar în 1967, printre care pentru cel mai bun film.

Pelicula abordează tensiunile rasiale americane, pe fondul unei crime într-un mic oraş din Mississippi, anchetată de un poliţist de culoare din Philadelphia interpretat de Sidney Poitier.

Filmele sale au strâns un total de 46 de nominalizări la Oscar şi au câştigat 12 premii.

Născut în Toronto în 1926, Norman Jewison a fost crescut de părinţi protestanţi care aveau un magazin sub apartamentul lor. Dar din cauza numelui său, tânărul este hărţuit la şcoală de colegii săi de clasă care cred că este evreu, potrivit New York Times.

El şi-a exprimat foarte devreme interesul pentru cinema şi teatru şi, după ce a câştigat primii bani ca şofer de taxi, şi-a găsit un loc de muncă la televiziunea canadiană CBC în anii 1950.

A petrecut şapte ani acolo înainte de a se aventura în lumea televiziunii americane, apoi a cinematografiei. Primul său film ca regizor la Hollywood, comedia "40 Pounds of Trouble" (O pacoste încântătoare), datează din 1962.

Companion al Ordinului Canadei, cea mai înaltă distincţie a ţării sale de origine, cineastul lasă în urmă trei copii şi cinci nepoţi.