A murit producătoarea Anne Douglas, văduva lui Kirk Douglas: avea 102 ani

Anne Douglas, văduva actorului Kirk Douglas şi producătoare cunoscută pentru munca sa în scop caritabil, a murit la vârsta de 102 ani, informează News.ro.

Familia Douglas a anunţat că ea a murit joi după-amiază, în casa sa din Beverly Hills. Decesul ei a venit la un an de la moartea lui Kirk Douglas (februarie 2020) şi la câteva zile după ce a împlinit 102 ani. Cei doi au fost căsătoriţi timp de 66 de ani.

„Anne a fost mai mult decât o mamă vitregă, şi niciodată «vicleană»”, a spus actorul Michael Douglas într-un comunicat. „A scos la iveală ce era mai bun în noi toţi, mai ales în tatăl nostru. Tata nu ar fi avut cariera pe care a avut-o fără sprijinul şi parteneriatul cu Anne. Catherine şi cu mine şi copiii am adorat-o. Va fi mereu în inimile noastre”.

Născută în Hanovra (Germania), în eforturile de a scăpa din ţara ocupată de nazişti, Anne a ajuns în Franţa. Vorbea fluent germană, engleză, franceză şi italiană şi, astfel, a putut lucra cu un distribuitor francez de film, începând o carieră în industria cinematografiei. Ea l-a cunoscut pe Kirk Douglas în 1953, când el se afla în Paris pentru a filma „Act of Love” şi i-a propus să îi fie publicist. Un an mai târziu, cuplul s-a căsătorit în Las Vegas.

Citește și: INEDIT Confesiunile unui călugăr în timpul pandemiei: Mi-e frică de o viitoare ‘castă a talibanilor’ ortodocși!

Între proiectele sale filantropice se numără Los Angeles County Music Center, The Mark Forum şi Center Theater Group. A fost co-fondator al Cedars-Sinai Research for Women’s Cancers şi a deschis Anne Douglas Center for Women la Los Angeles Mission.

Kirk Douglas spunea: „Anne este altruistă, plină de compasiune şi loială la extrem. Are şi un simţ al umorului viclean şi mă poate face să râd în engleză, franceză şi germană”.