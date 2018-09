Academia americană amână introducerea premiului Oscar pentru cel mai bun film popular

Academia americană a anunțat că va amâna introducerea premiului Oscar pentru cel mai bun film popular, după ce a fost ridiculizată de critici, iar trofeul a fost catalogat drept o nevoie disperată de a atrage audiență și a onora peliculele cu succes comercial, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

"Intenția de a introduce acest nou premiu a stârnit o gamă largă de reacții și admitem că este nevoie să se discute mai mult despre acest subiect în rândul membrilor noștri", a spus Dawn Hudson, CEO al The Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

"Am făcut modificări în ceea ce privește Oscarurile de-a lungul anilor - inclusiv anul acesta - și vom continua să evoluăm, respectând în același timp incredibila moștenire de 90 de ani", a mai spus Hudson.

Anunțul despre acest nou premiu a fost făcut în luna august.

Tot atunci, Academia de film americană a anunțat că gala Oscar va fi redusă la trei ore.

Gala de anul acesta, a 90-a, organizată pe 4 martie, a durat aproape patru ore și a avut cea mai slabă audiență din istorie - 26,5 milioane de telespectatori.

Pentru 2019, organizatorii speră să producă un show "mai accesibil", de trei ore, prezentând unele premii în timpul pauzelor comerciale.

În timpul transmisiunii live vor fi prezentate fragmente editate cu momentele respectivelor premii.

De asemenea, din 2020, gala va avea loc mai devreme, în acel an fiind stabilită pe 9 februarie.

Data galei de anul viitor a fost menținută, 24 februarie.

Schimbarea a fost operată după ce mai mulți reprezentanți ai industriei s-au plâns că gala Oscar are loc la aproape două luni distanță de gala Globurilor de Aur, sezonul premiilor hollywoodiene devenind un maraton de rochii, sclipici și stres.