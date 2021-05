Actor care l-a jucat pe Tarzan a murit într-un accident aviatic

Actorul Joe Lara, vedeta serialului „Tarzan: The Epic Adventures” din 1996, a murit sâmbătă, după ce un avion mic s-a prăbușit într-un lac din Tennessee, potrivit autorităților locale și Associated Press. Avea 58 de ani.

Soția sa, autoarea și fondatoarea unui program de dietă, Gwen Lara, a fost, de asemenea, implicată în accident, împreună cu alte cinci persoane. Autoritățile au indicat că nu au existat supraviețuitori în accident.

Micul avion, un Cessna C501, s-a prăbușit în lacul Percy Priest lângă Smyrna, Tennessee, după ce a decolat sâmbătă la aproximativ 11 dimineața, a declarat Administrația Federală a Aviației. Avionul se îndrepta spre Aeroportul Internațional Palm Beach din Florida.

Născut în San Diego, California, la 2 octombrie 1962, Lara este cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului lui Tarzan în filmul de televiziune CBS „Tarzan in Manhattan” din 1989 și a serialului său „Tarzan: The Epic Adventures”, 1996 -1997. Lara a mai apărut în filmele de acțiune„ American Cyborg: Steel Warrior ”(1993), „Steel Frontier”(1995), „Warhead”(1996), „Armstrong”(1998) și „Doomsdayer”( 2000). A trecut de la actorie la muzică country la începutul anilor 2000, lansând albumul „Joe Lara: The Cry of Freedom” în 2009.