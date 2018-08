Acuzații GRAVE la adresa Simonei Halep: Antrenorul de tenis al lui Klaus și Carmen Iohannis face DEZVĂLUIRI REVOLTĂTOARE despre liderul mondial

Marius Vecerdea, fost antrenor al Elenei Dementieva (fost număr 3 mondial) a scos la suprafaţă motivul real al "rupturii" dintre Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) şi Andrei Pavel (44 de ani), devenit între timp antrenorul lui Marius Copil.

Dacă iniţial se credea că "Cneazul" a fost cel care a dorit încetarea colaborării, adevărul pare să fie altul.

Antrenată de mai mulţi tehnicieni români până să se oprească asupra lui Darren Cahill (54 de ani), constănţeanca ar fi fost cea care ar fi dorit să pună capăt aventurii alături de "Cneaz". Iar motivul ar fi reprezentat de un trend din tenisul feminin, unde jucătoarele din top s-au obişnuit să schimbe foarte des antrenorii sau oamenii din staff: "Ne arată caracterul Simonei. Nu neapărat negativ. Trendul este de a face schimbări dese, la un an-doi. Mai ales schimbări de antrenori români. Nu are apreciere prea multă faţă de români", a spus Vercedea, pentru Libertatea. Vecerdea e cunoscut pentru că e antrenor de tenis pentru familia prezidențială, Klaus Iohannis și soția sa, Carmen.

"Cneazul" s-a alăturat staff-ului Simonei în septembrie 2017, după US Open, şi, după un an alături de constănţeancă, un anunţ surprinzător a lovit lumea tenisului românesc: "Andrei Pavel e noul meu antrenor", a dezvăluit Marius Copil (72 ATP), cel mai bine clasat jucător român în ierarhia mondială.

Acum, Pavel are challenge-ul de a-l duce pe Marius Copil în top 50 ATP şi spre primul trofeu al carierei: "Lucrez cu Andrei Pavel şi pe parte de pregătire fizică cu Lucian Nicolescu. Colaborarea noastră este full-time. În legătură cu Andrei Mlendea (n.r. – fostul lui antrenor), am oprit legătura după doi ani şi jumătate. Am simţit nevoia de o schimbare, pentru a face pasul următor. Am terminat colaborarea în condiţii amiabile. Noi rămânem prieteni apropiaţi în continuare", a anunţat arădeanul calificat în turul al doilea de la Cincinnati.

Cu Andrei Pavel în loja sa, Simona Halep are drept cele mai mari performanţe ajungerea pe locul întâi în clasamentul WTA şi câştigarea primului trofeu de Grand Slam, Roland Garros.

