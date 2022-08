Acuzarea l-a prezentat pe jucătorul Benjamin Mendy drept un prădător în procesul său pentru viol

În vârstă de 28 de ani, fundaşul francez, suspendat de un an de clubul său Manchester City, este judecat la Chester (nordul Angliei) pentru opt violuri, o tentativă de viol şi o agresiune sexuală.El a negat toate capetele de acuzare care îi sunt aduse pentru perioada octombrie 2018 şi august 2021 la domiciliul său din Prestbury, riscând o pedeapsă pe viaţă cu închisoarea."Cazul este simplu. Nu are nimic de a face cu fotbalul. Este un alt capitol dintr-o istorie foarte veche: bărbaţi care violează şi agresează femei pentru că au impresia că au puterea să o facă şi pentru că nu se gândesc la consecinţe", a spus procurorul Timothy Cray juraţilor.Procesul fotbalistului Benjamin Mendy, fundaşul echipei Manchester City, campion mondial cu naţionala Franţei în 2018, pentru opt acuzaţii de viol, o tentativă de viol şi o agresiune sexuală în Anglia, s-a redeschis săptămâna trecută la Chester.El este judecat alături de un alt bărbat, Louis Saha Matturie - fără o legătură cu fostul fotbalist Louis Saha -, anchetat la rândul său pentru opt violuri şi patru agresiuni sexuale asupra a opt femei între iulie 2012 şi august 2021.După ce a petrecut mai multe luni în arest provizoriu, campionul mondial 2018 a fost eliberat la începutul lunii ianuarie şi plasat sub control judiciar, în aşteptarea procesului care va începe pe 25 iulie.Acest caz a început la sfârşitul lunii august a anului trecut când clubul Manchester City a anunţat suspendarea jucătorului fără alte explicaţii.Justiţia engleză a anunţat la puţin timp după aceea că fotbalistul a fost plasat în arest preventiv după ce a fost acuzat de patru violuri - inclusiv unul comis cu câteva zile mai devreme, în timp ce era eliberat condiţionat - şi de agresiune sexuală, de către trei femei, între care o minoră.Benjamin Mendy a fost achiziţionat de Manchester City în 2017, de la formaţia franceză Olympique Marseille, în schimbul sumei de aproximativ 60 de milioane de euro.