ACUZAȚII: Primăria Capitalei ar fi plătit dublu pentru răscumpărarea Parcului Verdi/ REPLICA PMB: Articolul include afirmații false, ne vom adresa justiției

Primăria Capitalei ar fi plătit dublu pe terenul din Parcul Verdi, ca și cum acesta era construibil și avea utilități, deși el era spațiu verde, arată o investigație Rise Project. Astfel, municipalitatea a plătit 1080 de euro/mp pentru cele 5,6 ha din parc, iar trei luni mai târziu, în grila notarilor, prețul de referință pentru terenurile din parcul Verdi a fost fixat la 561 de euro/mp. Principalul beneficiar este milionarul Dragoș Săvulescu, fost acționar al clubului Dinamo, condamnat definitiv și urmărit internațional. Acesta a primit aproape șapte milioane de euro din cele aproximativ 50..

Restul beneficiarilor ar fi oameni apropiați ai primarului Firea, ”o fostă iubită a lui Codrin Ștefănescu, mama fondatorului Cancan, fiica bulibașei din Târgoviște, un deputat, un șef de clan iranian, rechini imobiliari faimoși și o armată de interpuși”, potrivit riseproject.ro.

”La începutul lui 2018, samsarul a vândut inteligent felii importante din parc către oameni utili proiectului. Concomitent și la un preț decent. Dar a avut grijă. Clauza pusă în aceste contracte, o garanție pentru el atunci, reprezintă un certificat de premeditare acum. E simplu: vinde cu 1 leu lui X și mai primește 2 lei când X revinde primăriei cu 6 lei. Altfel spus, samsarul încasează triplu “în situația în care până la data de 13 decembrie 2018, terenul va fi expropriat, vândut, schimbat către orice autoritate, instituție locală sau centrală a statului (…)”, scrie Rise Project.

”În poziție flagrantă îl găsim pe Iulian Gogescu, 38 de ani, consilier personal al doamnei Firea pe probleme de achiziții. Prestează în comisia de recuperare a spațiilor verzi, deși “tata-socru” vinde o parcelă în Parcul Verdi cu peste jumătate de milion de euro.Și iată cum s-a triplat prețul: bătrânul de 70 de ani cumpărase pe 17 aprilie 2018, chiar de la samsarul Dragoș Săvulescu, aproape 500 de metri pătrați cu doar 155.000 de euro. Șase luni mai târziu, pe 12 octombrie 2018, cedează totul primăriei pe 539.999 de euro”; scrie Rise Project.

Ionela Laura Dicu a fost membră în consiliul de administrație al Companiei Municipale Parcuri și Grădini. Începând din noiembrie 2017, a cumpărat patru bucăți de pământ în parcul din Floreasca cu 873.800 de euro. Apoi le-a vândut mai departe.

”Ionela Dicu, fondatoarea firmei care a ajuns la Codrin Ștefănescu, este fiica bulibașei din Târgoviște și totodată sora lui Sebastian Costin Moise, deputat PMP. La rândul său, fratele Costin e tovarăș cu Alin, fiul lui Dorin Cocoș. ... În Parcul Verdi, triangulația s-a produs în grupul ermetic al fraților Ionela și Costin plus asociații lor, Cosmin Țîrvuloiu și Mircea Robea. Aceștia din urmă au vândut efectiv la primărie, pe persoană fizică, cu 6.6 milioane de euro. De trei ori mai mult decât cumpăraseră cu șase luni mai devreme”, mai scrie Rise Project.

Un alt beneficiar al tranzacției este iranianului Saadati Sohi Manochehr, vechi partener cu Săvulescu și bun prieten al lui Codrin Ștefănescu. Primăria Capitalei plătește 8,3 milioane de euro pe ce are el în parc.

”Cumnații săi din instituție sunt soții Dragoș Alexandru de la Serviciul Tehnico-Administrativ și Sînziana Alexandru (fostă Georgescu), expert în biroul de exproprieri al Direcției Patrimoniu. Unde s-au emis rapoartele de oportunitate pentru tranzacția uriașă din Parcul Verdi”, mai scrie Rise Project.

Reprezentanții Primăriei Capitalei susțin că articolul include afirmații false și se vor adresa justiției.

PRECIZĂRI

RESPINGEM TOATE INFORMAȚIILE FALSE PREZENTATE DE RISEPROJECT.RO PRIVIND ACHIZIȚIONAREA PARCULUI VERDI.

Cele 7 terenuri care compun Parcul Verdi au fost achiziționate de Primăria Capitalei:

- în conformitate cu prevederile legii

- cu votul majoritar al consilierilor generali PSD, PNL, USR, ALDE ȘI PMP

- în deplina transparență

- cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public.

Dincolo de nerespectarea unei minime deontologii profesionale, considerăm că autorii articolului au avut ca intenții doar defăimarea Primarului General și afectarea reputației acestuia, și nu informarea CORECTĂ a opiniei publice, așa cum ar presupune practicarea profesiei de ziarist cu onestitate și bună-credință.

Dovada de netăgăduit că Primăria Capitalei a acționat cu respectarea tuturor prevederilor legale este aceea că procesul prin care Prefectura a contestat achiziționarea terenurilor a fost câștigat de Municipalitate.

CONCRET,

În anul 2018, ca urmare a solicitărilor repetate adresate de către cetățenii din zonă, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat două proiecte de hotărâri privind terenurile care compun Parcul Verdi:

-un proiect privind demararea achiziției celor 7 terenuri in suprafata totala de 46.088 mp situate pe strazile Giuseppe Verdi si Gheorghe Titeica in sectorul 2, in zona Parcului Verdi (HCGMB nr. 315/2018)

- un proiect de hotarare privind achiziția efectivă a celor 7 terenuri (HCGMB nr. 573/2018).

Este vorba despre 7 terenuri cu statut de spațiu verde, care au fost retrocedate în trecut proprietarilor de drept (înainte de actualul mandat) si pe care Primăria Capitalei le-a recuperat in beneficiul bucurestenilor, mai ales ca locuitorii din zona au adresat solicitări repetate în acest sens.

REITERĂM că proiectele de Hotărâri au avut aprobarea majorității calificate în Consiliul General al Municipiului București, fiind votate de 2/3 dintre consilierii din toate formațiunile politice PSD, PNL, USR, ALDE ȘI PMP care alcătuiesc Consiliul General.

Respingem acuzațiile nefondate și rău-intenționate pe care le prezintă autorii articolului privind prețul achiziției.

Terenurile au fost achiziționate la un preț stabilit corect, conform tuturor prevederilor în vigoare la data respectivă.

Subliniem că, în totală contradicție cu informațiile prezentate în articol, terenurile au fost achiziționate in baza unor rapoarte de evaluare, realizate de o firmă acreditată, cu respectarea tuturor prevederilor legale, așadar nu PMB a stabilit prețul de achiziție.

Toată procedura a fost realizată de o comisie, numită prin dispoziție a Primarului General, care a avut ca obiect recuperarea acestui parc.

Comisia a comandat rapoartele de evaluare, potrivit procedurii legale respectate pentru achizițiile de acest fel.

Așa cum detaliem mai jos, valoarea de achiziție pentru cele 7 terenuri se ridica la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultata din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.

De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă 57% din valoarea estimata și solicitată inițial de proprietari, la 87,475 milioane euro.

Comparațiile realizate de autorii articolului sunt cel puțin neprofesioniste și urmăresc doar să dezinformeze opinia publică, în condițiile în care compară prețurile terenurilor din 2002 cu cele din 2018 sau 2019.

Cu privire la afirmația potrivit căreia terenul ar oferi o priveliște dezolantă, facem precizarea că acesta a fost recuperat tocmai pentru a fi redat bucureștenilor ca parc, activitățile necesare fiind în curs de implementare. Astfel, aleile și scările sunt reabilitate, a fost amenajat aici un loc de joacă pentru copii, montat mobilier urban, iar sistemul de iluminat este în curs de reabilitare. Totodată, se va instala un sistem de irigații automatizat la nivelul întregului parc și se vor planta arbori și arbuști.

Scurt istoric al tranzacție

Actualizarea legislatiei a modificat pretul initial

Pentru corecta informare publică, prezentăm principalele date din istoricul acestui proiect.

Astfel, o primă evaluare a terenurilor a fost realizată pentru PMB de S.C Media City, evaluator acreditat ANEVAR, în baza prevederilor legale existente la acel moment. Ca rezultat, a fost estimată o valoare de 26.400.000 de euro pentru cele 4,6 ha, adica aproximativ 600 de euro/mp.

Proprietarii au comandat si ei o evaluare, care se ridica la 87.475.000 euro, adica 1.855 euro/mp. Prima oferta a proprietarilor a fost de 1.250 euro/mp. Oferta tinea cont de grila notariala, de alte spete similare rezolvate in instanta si de faptul ca parte dintre proprietari deja au cerut Primariei Capitalei despagubiri pentru ingradirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Ulterior, PMB a solicitat o actualizare a acestui raport, ca urmare a modificării legislației: de la data intocmirii rapoartelor de evaluare si pana la data la care Comisia s-a intrunit ca sa ia act de rezultatele evaluarii (pe 21 august 2018), s-a modificat Legea nr. 255/2010 privind exproprierile pentru cauza de utilitate publica.

Noile prevederi stabileau ca pot face obiectul exproprierii si "lucrarile de conservare sau amenajare a spatiilor verzi". În consecință, terenurile incadrate ca spatii verzi sunt evaluate, de la data modificarii respective, prin raportare la grilele notariale, care se situau la 1.300 euro/mp.

Mentionam ca, in situatia in care Primaria nu ajungea la o intelegere cu proprietarii, singurul mod de recuperare a terenurilor era exproprierea, asa ca Primaria a solicitat o actualizare a Raportului de evaluare, un raport suplimentar, din care reiesea valoarea pe care ar fi trebuit sa o plateasca Primaria in cazul aplicarii Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica. Iar proprietarilor li s-a cerut sa vina cu o oferta ferma de pret.

Din raportul de evaluare suplimentar realizat pentru PMB, reiesea ca valoarea pe care ar trebui sa o plateasca Primaria in cazul aplicarii Legii 255 ar fi de 59.108.196 euro (1.282 euro/mp).

Proprietarii au venit cu o oferta finala de vanzare de 1.080 euro pe metru patrat, asadar sub rezultatul final al evaluarii comandate de Primarie, si, totodata, sub nivelul din grilele notarilor publici.

Întrucât întreg articolul publicat de riseproject.ro include afirmații false și argumente lipsite de fundament prezentate doar în scopul de a induce opiniei publice suspiciuni cu privire la activitatea Primarului General al Capitalei și a mai multor angajați ai PMB, cu o abordare de rea credință, vă informăm că ne vom adresa justiției, pentru a oferi cetățenilor dreptul de a avea acces la informații corecte.