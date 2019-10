Adevărul de dincolo de cuvinte

3 ani de activitate (2017-2019) in cifre, pe scurt:

➡️ Buget: 33.539.000 lei.

✔ in fiecare an, bugetul a crescut cu 50%;

➡️ 466 de proiecte finantate.

✔in fiecare an, numarul de proiecte finantate a crescut;

➡️ 5645 de burse acordate elevilor etnicilor romani din Ucraina.

✔ in fiecare an, numarul de burse a crescut;

➡️ 7526 de tineri participanti la taberele ARC.

✔ de la an la an numarul participantilor a crescut;

➡️ Peste 100.000 de persoane informate in cadrul Campaniei nationale #IASL.

✔ noi parteneri si noi modalitati de promovare in fiecare an;

➡️ Peste 500.000 de pers informate cu privire la votul din strainatate.

✔ atat in mediul online cat si prin campanii de informare in randul comunitatilor de romani;

➡️ 11 protocoale de colaboare.

✔ cu mediul privat dar si cu alte institutii publice nationale dar si din alte tari;

➡️ 1 proiect finantat din fonduri UE.

✔ valoarea proiectului fiind de: 5.371.214 lei

➡️ Peste 40 de actiuni proprii cu impact major in randul comunitatilor de romani.

✔ costume populare, rechizite, carti, manuale, muzeul romanilor de pretutindeni, enciclopedia romanilor de pretutindeni, forumul romanilor de pretutindeni, itinerar pentru jurnalisti, etc;

➡️ Peste 100 de reuniuni pe domeniul afaceri europene.

✔ PRESRO CONS UE, BREXIT, CCAE, SUERD

➡️ 3 noi centre de informare.

✔ din totalul de 5 cate are Romania;

➡️ Peste 100 de deplasari in diaspora si in comunitatile istorice.

✔ campanii de informare, incidente in care au fost implicati romani, formare de proiecte, intalniri cu autoritatile din tarile respective, etc;

➡️ 6 initiative legislative si acte normative finalizate.

✔ initiative ale parlamentarilor dar si acte normative ale MRP;

Mai multe detalii, gasiti pe: www.mprp.gov.ro