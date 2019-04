Cand am citit stirea prima data am crezut ca este o gluma proasta. De ce ar protesta MAE maghiar pt ca un parlamentar roman, presedinte de partid in Romania, agent de influenta al Budapestei si nu numai nu poate sa treaca granita in Ucraina?!...Dupa care mi-am zis ca poate avand si cetatenie maghiara pe sublimul model romanesc al acceptarii si incurajarii dublei cetatenii, hunii de Buldapesta vor sa apere si sa salveze un cetatean maghiar. Dar totusi, cum sa deconspiri atat de amator un agent al Budapestei...de ce? Dupa care citesc cu si mai multa atentie stirea si vad ca tovarasul Hunor avea interdictie pana la anul. Asadar nu a fost oprit la granita ci i s-a aplicat interdictia despre care acesta stia deja de un an. Hmm. Pai si atunci de ce sa forteze trecerea granitei...

O fi Hunor un sabotor al statului national, unitar si indivizibil roman dar nu-i chiar atat de ....sa zicem elegant nestiutor. Bun. Si atunci de ce sarada asta ieftina?

Ei bine raspunsul poate fi cuantificat. Cum?. Apai in toate sondajele din ultimele luni UDMR este pt prima data sub 5 la suta sau putin peste. Ce inseamna asta? Ei bine inseamna ca UDMR poate pe 26 mai sa ia sub 5 la suta. Adica un dezastru pt putinii lideri imbuibati ai UDMR dar si pt Budapesta care ar putea pierde cel mai important intrument de influenta politica la Bucuresti. Asa ca serviciile maghiare au gandit o smecherie: sa-l victimizam pe Hunorel...cum? Pai in Romania nu mai crede nici o curca beata ca ditamai ministrul si parlamentarul este discriminat. Asa ca au gasit solutia: sa vada comunitatea maghiara din Romania si Ungaria cum este el oprit de politia ucraineana in efortul de aparare a comunitatii maghiare din Ucraina. A fost principala stirr a zilei? A fost. Ne-a bucurat pe multi romani? Ne-a bucurat. Hai sa fim corecti:)). Dar pe Hunor si Orban (amandoi in campanie pt aceeasi tara din pacate) ii cam doare-n cot de ceea ce gandim noo. Ceea ce a ramas pt comunitatea maghiara din Romania a fost imaginea cu Hunorel incercuit de vreo 10 namile ucrainene si Orban care l-a salvat pe "eroul" Hunor. O operatiune clasica a unor servicii de informatii in manipularea votului si a prioritatii alegatorului. Adica Hunor si UDMR nu mai sunt partidul corupt, duplicitar si care nu face NIMIC pt alegatorul roman de etnie maghiara...ci James Bond al ungurilor de peste tot. Ei bine tot respectul pt incercarea serviciilor maghiare dar au avut o singura problema: nu nu..nu ca interdictia era veche de un an si valabila inca un an:), nici ca ucrainienii nu au fost destul de agresivi (macar plimbat putin intre punctele de control ceva). NU. Problema este personajul. Nu aduce Hunorel a James Bond cum nu aduc eu a ungur...puteau sa-l retina, sa-l puna in inchisoare si tot NU puteai vinde stirea. Daca se ducea de exemplu Tokes - tradatorul de neam si tara atunci el stia sa-i faca pe ucraineni sa-i lipeasca vreo 2.(Are experienta de la revolutia din Romania). Asa au mizat pe un personaj mai putin charismatic decat oricine. Cand te gandesti la Hunor numai la o victima a curajului sau nebanuit nu te duce gandul:))). Si uite asa stirea s-a creat dar nu si emotia. Si UDMR tot pe muchie este. Cine stie, poate cade...asa ca asteptati va in perioada urmatoare la mai multe operatiuni provocatoare ale serviciilor maghiare pt a-i scoate emotional pt etnicii maghiari la vot!

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR