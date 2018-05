Adriana Săftoiu, scenă HALUCINANTĂ din România reală: statul român te SFIDEAZĂ

Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, descrie o scenă halucinantă din România cea de zi cu zi. Săftoiu explică cum a luat o amendă de circulație în luna februarie, iar apoi s-a lovit de incompetența crasă a statului român, stat care nu pierde nicio ocazie pentru a-și umili cetățenii.

”...sunt sigura ca stiti despre ce vorbesc. Dar las aici inca o marturie despre statul care nu se sfieste sa isi bata joc de banii si de timpul cetateanului.

Primesc o amenda de circulatie in februarie. O achit in 24 de ore. Aflu ca trebuie sa anunt politia ca am platit-o. Fac si asta, desi e o nerusinare cat Casa Poporului. De ce? Pentru ca sistemul ma inregistreaza cand am de platit o amenda, ma blocheaza daca nu o fac, dar, daca imi platesc amenda, sistemul nu e obligat sa anunte institutia emitenta ca mi am platit amenda!

Astazi, merg sa platesc impozitul pe casa. Hopa! Aveti o amenda neplatita, aflu, care s-a si dublat, ca si cum nu as fi platit-o in 24 de ore. Arat dovada ca am platit amenda. Bravo, dar nu sunteti stearsa din sistem. SI ce fac acum? Depuneti aici o cerere si asteptati pana va stergem din sistem. Si cat poate dura? 30 de zile.

Cata nerusinare! Adica, politia te introduce instant in sistem ca ai o amenda. Cei de la taxe si impozite te inregistreaza. Tu, cetatean vinovat, te duci si iti platesti amenda tot la taxe si impozite. Dar "taxe si impozite" nu mai transmite politiei ca ti-ai paltit amenda. Trebuie sa te duci tu la politie sa le arati ca ai platit amenda. Te duci, ca asa vrea statul, si cu toate astea nu esti sters din sistem.

Hai cu drepturile omului!”, arată Adriana Săftoiu.