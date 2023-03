Afacerile din comerțul cu amănuntul, creștere importantă în prima lună din 2023

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 5,7% în ianuarie 2023, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior, în mare parte datorită vânzărilor de produse nealimentare, dar şi a celor alimentare, băuturi şi tutun, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada analizată, în marja creşterii afacerilor din comerţul cu amănuntul, ca serie brută, vânzările de produse nealimentare au înregistrat un salt de 9,1%, iar cele de produse alimentare, băuturi şi tutun de 5,4%), notează Agerpres.

Pe de altă parte, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,4%, de la an la an.



Ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în prima lună a acestui an, comparativ cu ianuarie 2022, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), s-a majorat cu 5,3%, ca urmare a vânzărilor de produse nealimentare (+8,3%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+4,8%). În schimb, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate s-a diminuat cu 0,5%.



Datele INS relevă faptul că, în ianuarie 2023 faţă de decembrie 2022, afacerile din comerţul cu amănuntul, au scăzut ca serie brută cu 22%, din cauza raportărilor din comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-23,5%), vânzările de produse nealimentare (-23,0%) şi vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-20%).



De asemenea, volumul cifrei de afaceri în aceeaşi categorie, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 0,7%, de la lună la lună, datorită vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+3,2%) şi vânzărilor de produse nealimentare (+3%). În acelaşi timp, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 8,3%