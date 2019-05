Afaceristul francez Jacques Veyrat susţine că nu este interesat să preia o participaţie minoritară la Engie

Afaceristul francez Jacques Veyrat, care deţine peste 50% din compania de energie regenerabilă Neoen, a declarat pentru publicaţia Les Echos că nu intenţionează să-şi vândă participaţia deţinută la Neoen în schimbul unei participaţii minoritare la grupul de utilităţi Engie, aşa cum anunţase postul de televiziune BFM, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.

"Poate că am discutat despre această investiţie cu bancherii de investiţii, dar astăzi nu am nicio dorinţă să vând Neoen şi nu am discutat această problemă cu statul sau cu Engie", a afirmat Veyrat pentru Les Echos.

Capitalizarea de piaţă a Neoen se ridică la 1,83 miliarde de euro, mult sub cea a Engie, de 36,8 miliarde de euro.

Citește și: Adevărul a ieșit la iveală! Cine sunt cei care primesc cele mai mari pensii

Conform noii legislaţii, statul îşi poate vinde participaţia de 24% deţinută la Engie, dar preşedintele Jean-Pierre Clamadieu le-a spus săptămâna trecută acţionarilor că nu sunt indicii că statul se grăbeşte să-şi reducă participaţia.

Acţiunile Engie au scăzut cu 2,3% după informaţiile publicate de BFM, în timp ce titlurile Neoen au urcat cu 3,4%.

Reprezentanţii Engie şi Neoen nu au comentat informaţia.

Citește și: Liviu Dragnea: Trebuie eliminată pensia specială pentru parlamentari

Luna trecută, Engie a încheiat un acord privind vânzarea unora dintre termocentralele sale pe bază de cărbune din Germania şi Olanda fondului de investiţii Riverstone Holdings LLC, în conformitate cu strategia sa vizând concentrarea pe energiile regenerabile.

Conform unui nou plan strategic pentru 2019-2021 prezentat în luna februarie, Engie se va concentra pe 20 de ţări şi 30 de metropole, ceea ce înseamnă că va ieşi de pe 20 de pieţe în următorii trei ani şi, de asemenea, investiţiile sale vor viza în special energiile regenerabile, serviciile şi infrastructura. Grupul francez a precizat atunci că va investi între 11 şi 12 miliarde euro în perioada 2019 - 2021, dintre care 4-5 miliarde euro pentru soluţii către clienţi (servicii către persoane fizice, companii şi colectivităţi locale), 2,3 - 2,8 miliarde euro pentru regenerabile şi 3 - 3,3 miliarde euro pentru reţele.

Pe piaţa din România, Engie este prezentă în trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate şi servicii energetice şi de mediu.