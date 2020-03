Află cum poți deveni voluntar în lupta împotriva covid-19

Ministrul Sanatatii al Marii Britanii, Matt Hancock, a anuntat in urma cu cateva minute, demararea programului de recrutare a 250 000 de voluntari ce pot ajuta serviciul de sanatate al tarii, National Health Service NHS, precum si autoritatile locale. Un sfert de milion de voluntari sunt cautati si asteptati sa intinda o mana de ajutor personalului medical si autoritatilor locale, prin efectuarea de cumparaturi si livrarea de medicamente catre cetatenii auto-izolati, pentru a-i proteja cat mai mult pe acestia.

Ministrul a anuntat, de asemenea, faptul ca un numar de 35 000 de cadre medicale pensionate, dar si studenti aflati in ultimul an se vor putea alatura in lupta impotriva raspandirii Coronavirus.

Pentru protejarea persoanelor aflate in linia intai s-a efectuat o noua comanda de 7.5 echipamente de protectie doar in ultimele 24 de ore, Ministrul Sanatatii afirmand: "Daca oamenii lucreaza in prima linie sa aiba grija de noi, este vital ca noi sa avem grija de ei."

photo Standard.co.uk.

Corespondenta de la Londra, Speranta Anghel