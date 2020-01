Al Pacino şi Laura Dern, între nominalizaţii la Oscar pentru rol secundar

Al Pacino şi Laura Dern se numără între actorii nominalizaţi pentru roluri secundare la cea de-a 92-a ediţie a premiilor Oscar potrvit news.ro

La categoria „cel mai bun actor în rol secundar” au fost nominalizaţi: Tom Hanks („A Beautiful Day in the Nighborhood”), Al Pacino („The Irishman”), Joe Pesci („The Irishman”), Brad Pitt („Once Upon a Time... in Hollywood”) şi Anthony Hopkins („The Two Popes”).

Pentru categoria „cea mai bună actriţă în rol secundar” au fost alese: Kathy Bates („Richard Jewell”), Laura Dern („Marriage Story”) , Scarlett Johansson („Jojo Rabbit”), Florence Pugh („Little Women”), Margot Robbie („Bombshell”).

În 2019, trofeul Oscar pentru rol secundar masculin a fost obţinut de Mahershala Ali, pentru interpretarea din „Green Book”. Trofeul pentru rol secundar feminin i-a revenit anul trecut Reginei King, pentru „If Beale Street Could Talk”.

Nominalizările pentru cele 24 de categorii de la premiile Oscar 2020 sunt anunţate la ora transmiterii acestor informaţii, prin intermediul unui streaming video.

Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles.