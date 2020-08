Alegeri 2020 - Preşedintele filialei PSD Iași, Maricel Popa, candidează pentru un nou mandat la Consiliul Judeţean

Preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa şi-a depus, în cursul după-amiezii de vineri, la Biroul Electoral Judeţean, candidatura pentru un nou mandat la preşedinţia Consiliului Judeţean.

Maricel Popa a venit însoţit de candidatul PSD la Primăria Iaşi, deputatul Camelia Gavrilă, şi o parte dintre cei aflaţi pe listele de consilieri locali, respectiv, consilieri judeţeni."Am depus candidatura pentru încă un mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean. La primul mandat am promis un miliard de euro pentru ieşeni. Am depăşit această sumă. Îmi depun candidatura pentru un nou mandat la CJ pentru a-mi continua proiectele. Iaşiul este într-o direcţie bună, se dezvoltă. A obţinut în cei patru ani de mandat al meu al doilea fond de investiţii din ţară. Suntem în topul absorbţiei fondurilor europene", a declarat preşedintele PSD Iaşi Maricel Popa, care aspiră la cel de-al doilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi.La rândul său, deputatul PSD Camelia Gavrilă şi-a depus candidatura pentru Primăria Iaşi."Este un moment important, un moment în care se depun candidaturile, listele de consilieri, un moment în care începe un alt moment administrativ. Considerăm că prin expertiza echipei, experienţa managerială, armonia dintre cei tineri, cei de o anumită vârstă, cei cu o anumită experienţă, încercăm să acoperim domenii diferite, competenţe diferite. Competenţa celor care sunt candidaţi cred că vom contura o echipă care înseamnă viziune, schimbare, care înseamnă opţiunea pentru un oraş european, pentru un Iaşi al dezvoltării arhitecturale armonioase, al regulilor urbanistice, un Iaşi al posibilităţilor de a se realiza într-un oraş în care există iniţiativă antreprenorială, cultură, educaţie, un spirit care să-i susţină. Am văzut toţi că ultimii ani au însemnat proiecte mărunte, mai mult aspecte estetice, încălcări de reguli şi puţină transparenţă. Noi suntem schimbarea care vrea să aducă un alt spirit al oraşului, a declarat Camelia Gavrilă.Candidaţii PSD la alegerile locale din septembrie 2020 au ajuns la sediul Biroului Electoral Judeţean Iaşi cu opt minute de închiderea programului de lucru. Întârzierea a fost motivată de preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa, prin faptul că "au venit mulţi primari cu foarte multe liste de semnături". Acesta a precizat că deşi are nevoie de 10.000 de semnături pentru a se înscrie în cursa electorală, a reuşit să strângă 14.000.Lista PSD Iaşi pentru Consiliul Judeţean este deschisă de actualul preşedinte al instituţiei administrative judeţene şi preşedinte al filialei PSD, Maricel Popa, el fiind urmat pe listă de actualul consilier judeţean Cristian Stanciu, senatorul Vasile Toma, deputatul Cîtea Vasile.La Primăria Iaşi lista este deschisă de deputatul Camelia Gavrilă, care aspiră la funcţia de primar, pentru funcţia de consilier local primii înscrişi fiind deputatul Petru-Bogdan Cojocaru, directorul Colegiului Naţional "Costache Negruzzi", Elvira Rotundu, senatorul Doru Adrian Pănescu.