Alegeri locale în R. Moldova - Candidatul PAS la Primăria Chişinău atarge atenți privind dezinformări dinspre Rusia în anul 2024

Primăria Chişinăului, care în prezent este deţinută de un politician care a fost ales în 2019 fiind susţinut de socialişti, reprezintă una din marile mize ale alegerilor locale care au loc duminică în Republica Moldova, în condiţiile în care ţara, care se învecinează cu Ucraina, se străduieşte să-şi menţină cursul proeuropean şi să contracareze amestecul Rusiei. Într-un interviu pentru News.ro, Lilian Carp, candidatul partidului proeuropean PAS, aflat la guvernare, a vorbit despre influenţa rusă în campania actuală din Republica Moldova şi are un sfat şi pentru România, care se pregăteşte de un an electoral complex, cu patru scrutine: să fie atentă la dezinformarea care vine dinspre Moscova, pentru că Rusia nu se limitează doar la o anumită zonă de influenţă, potrivit news.ro.

La alegerile din 5 noiembrie 2023 din Republica Moldova, pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău candidează 28 de persoane, desemnate de 27 de partide politice şi un bloc electoral. Toate sondajele de opinie preelectorale arată că actualul edil al Chişinăului, Ion Ceban, care a fost ales în 2019 pe listele socialiştilor, iar acum şi-a făcut propriul partid, Mişcarea Alternativa Naţională, este cotat cu cele mai mari şanse de vot. Pe locul al doilea este candidatul PAS, Lilian Carp.

Lilian Carp are 45 de ani şi în prezent este la al treilea mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. A început să fie cunoscut pentru activitatea sa politică atunci când era în Partidul Liberal. În perioada 2009-2014, el a fost şef de cabinet al primarului general de atunci al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă. În 2019, Carp s-a alăturat blocului ACUM, format din Platforma DA şi PAS, o alianţă politică declarată antioligarhică şi proeuropeană.

În luna aprilie a acestui an, Lilian Carp a fost inclus pe lista cu oficiali din Republica Moldova cărora le este interzis accesul în Rusia. Măsura a venit ca urmare a unor declaraţii „anti-ruse” făcute la Chişinău, potrivit Moscovei. În calitatea sa de preşedinte al Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Lilian Carp a criticat Rusia pentru invazia pe scară largă a Ucrainei. El este şi autorul iniţiativei de a interzice folosirea „panglicii Sfântului Gheorghe” şi altor simboluri care ar promova agresiunea rusească în Ucraina.

Lilian Carp are studii de istorie, dar are şi legături cu sportul, din 2002 fiind lector universitar la Universitatea de Stat de Educaţia Fizică şi Sport. În perioada 2013 - 2019 a fost preşedinte al Federaţiei Moldoveneşti de Polo pe apă.

Politicianul a vorbit într-un interviu acordat News.ro despre miza alegerilor locale din Republica Moldova, în special pentru Primăria Chişinău, principalul bazin electoral al ţării, acuzând tentativele Moscovei şi ale oligarhilor afiliaţi ei de a deturna cursul proeuropean al ţării inclusiv prin finanţare ilegală de la Moscova - bani aduşi cu valiza sau prin intermediul criptomonedelor. Lilian Carp a explicat de ce au apărut atâtea partide politice - peste 60 - într-o ţară atât de mică şi spune că oligarhii proruşi şi-au împărţit bazinele electorale în funcţie de interese. El atrage atenţia în special asupra pericolului dezinformării care vine dinspre Rusia, un pericol ce pândeşte inclusiv România, în opinia sa. „Eu cred că poate ar prinde bine ca pentru anul 2024, când veţi avea toate alegerile odată (locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale), să luaţi câte ceva şi din expertiza noastră din lupta de zi cu zi cu dezinformarea rusă, ar putea fi de ajutor. Că doar nu credeţi că Rusia, după ce face în Ucraina, se va mulţumi să acţioneze doar în acea zonă!”, spune Lilian Carp.

Vă prezentăm interviul integral acordat de Lilian Carp agenţiei News.ro:

News.ro: Care este miza acestor alegeri şi cât de redutabili sunt contracandidaţii dvs?

Lilian Carp: Aceste alegeri, după părerea mea, au o miză dublă. Vorbim, desigur, despre şansa pe care o poate avea Chişinăul, capitala Republicii Moldova, pentru a se moderniza şi a se dezvolta, asemenea oricăror oraşe importante din România şi Uniunea Europeană, dar, totodată, este vorba şi de un scrutin cu o miză politică (şi aş îndrăzni să spun chiar şi geopolitică) foarte puternică pentru că vorbim despre cine şi cum va conduce capitala Republicii Moldova, care se îndreaptă ferm către Uniunea Europeană.

News.ro: Ce credeţi că vă diferenţiază de restul candidaţilor?

Lilian Carp: Sigur, nu cred că are rost de explicat ce mă diferenţiază de concurenţii electorali care, sub influenţa Rusiei, nu îşi doresc o capitală şi o ţară europeană. Din fericire, în această campanie electorală sunt şi alţi candidaţi proeuropeni şi cu toţii avem, în sine, acelaşi scop: europenizarea Chişinăului şi a Republicii Moldova. Însă, dacă ar fi să mă gândesc la ce avantaj am eu faţă de ei, acesta ar fi, fără nici o ezitare, echipa partidului PAS din care fac parte. Şi nu mă refer aici strict la echipele guvernamentale şi parlamentare, ci la toţi colegii din partidul PAS, oameni care au capacitatea şi expertiza de a gestiona procesele atât de necesare dezvoltării Republicii Moldova.

News.ro: Ce înseamnă pentru dvs un Chişinău confortabil, aşa cum spune sloganul dvs de campanie?

Lilian Carp: Exact ce ar însemna şi pentru dumneavoastră, o locuinţă confortabilă: curăţenie, aer curat, ordine, respect pentru vecini, un cartier în care nu vă treziţi că în loc de spaţiile verzi apar, peste noapte, blocuri. Înseamnă locuri de joacă pentru copii, grădiniţe şi şcoli în apropiere şi aşa mai departe. Înseamnă să-ţi poţi parca maşina fără grija de a nu găsi un loc de parcare, înseamnă să ştii că dimineaţa mergi la lucru unde, pentru munca prestată, primeşti un salariu sigur şi bun, înseamnă, practic, tot ce are nevoie o persoană pentru a avea o viaţă bună.

News.ro: Aţi afirmat că „Chişinăul va deveni o capitală europeană, dacă oamenii vor face alegerea corectă”. Ce înseamnă, în opinia dvs, „capitala europeană”?

Lilian Carp: O capitală confortabilă, desigur, şi o spun cu toată convingerea. O capitală care, asemenea Bucureştiului, de exemplu, să cunoască inclusiv o dezvoltare economică accelerată generată de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

News.ro: Următoarele scrutine, parlamentar şi prezidenţial, par să fie extrem de importante pentru viitorul Republicii Moldova. Este Chişinăul o miză în acest sens? Există o strategie a partidului pentru viitoarele alegeri care să fie conturată şi în funcţie de ce se întâmplă în alegerile locale de la Chişinău?

Lilian Carp: Următoarele alegeri (mai întâi prezidenţialele, în 2024, după care, în 2025, parlamentarele) sunt esenţiale pentru viitoarea direcţie a Republicii Moldova, mai ales în contextul războiului dus de Rusia în Ucraina, în vecinătatea noastră. Nu trebuie să fii expert ca să vezi dintr-o privire că toate partidele care au legătură cu Rusia (fie ale lui Dodon, Şor ori Plahotniuc) şi nu-şi doresc Uniunea Europeană aici, la noi acasă, şi-au împărţit foarte sistemic bazinele electorale, toată Republica Moldova fiind împărţită în funcţie de zonele lor de interes şi influenţă. Practic, Chişinăul i-a fost „arondat” strict lui Ion Ceban, actualul primar fost comunist, fost socialist şi acum, „proeuropean” de conjunctură, iar fiecare dintre Plahotniuc, Şor şi Dodon, oamenii Rusiei, urmând să fie responsabil doar de câteva raioane anume, fără să intre pe zonele alocate partenerilor de „coaliţie”. Strategia noastră este una simplă, integrarea europeană, dar, în acelaşi timp, ducem o luptă de zi cu zi, om cu om, împotriva dezinformării, iar asta o facem şi acum, în campania pentru Primăria Chişinăului, principalul bazin de voturi al Republicii Moldova.

News.ro: Unul dintre principalele argumente în discursul opoziţiei actuale este că guvernarea proeuropeană a adus doar scumpiri şi sărăcie şi nu se pricepe, în general, să guverneze. Cum poate fi combătută această retorică?

Lilian Carp: Să ştiţi, sincer vă spun, că este foarte greu să guvernezi atunci când opoziţia este una fără substanţă, orientată doar spre minciuni şi dezinformare. Scumpirile despre care se vorbeşte - şi, da, ele există, din păcate - sunt rezultatul crizei economice şi sociale pe care o suferim în urma declanşării războiului Rusiei în vecinătatea noastră, în Ucraina. Şi, vă rog să mă contraziceţi dacă greşesc, scumpirile generate de criza războiului din Ucraina nu sunt prezente doar în Republica Moldova, ci şi în România, în Franţa, Germania, în întreaga Europă. Dar, repet, acesta este un rezultat al actului barbar comis de Rusia în Ucraina. Cât despre sărăcie, cum să ai un dialog, un schimb de idei cu opoziţia care te acuză de acest lucru atât timp cât aceasta, sărăcia, este moştenirea pe care am găsit-o în urma anilor de guvernare Plahotniuc - Dodon, ani de corupţie sistemică în ţara noastră?

News.ro: Care a fost rolul oligarhilor în această campanie, după ce autorităţile au luat între timp unele măsuri de limitare a influenţei ruse? Aţi simţit implicarea Rusiei în această campanie? Cum s-a manifestat?

Lilian Carp: M-aş fi bucurat să pot spune că rolul oligarhilor „a fost” în această campanie. Din păcate, rolul oligarhilor în această campanie „este”, nu „a fost”. Dezinformarea nu apare doar la radio, TV ori pe internet, dezinformarea se face zi de zi, în toate colţurile ţării, în discuţiile om cu om, finanţate generos prin sume enorme de bani negri, fie ei cash, aduşi cu valiza, ori prin transfer de criptomonede. Narativele Rusiei sunt prezente din prima zi de când noi, proeuropenii de la PAS, am preluat democratic puterea în Republica Moldova. Iar ruşii nu spun niciodată că în Rusia „este bine”, că nu i-ar crede nici ai lor, însă ei, zi de zi, zăpăcesc şi sperie oamenii spunându-le că „în Europa este rău”. Chiar zilele trecute discutam cu colegii şi ziceam că, de obicei, noi, cei din Republica Moldova avem foarte multe de învăţat de la dumneavoastră, din România. Însă eu cred că poate ar prinde bine ca pentru anul 2024, când veţi avea toate alegerile odată (locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale), să luaţi câte ceva şi din expertiza noastră din lupta de zi cu zi cu dezinformarea rusă, ar putea fi de ajutor. Că doar nu credeţi că Rusia, după ce face în Ucraina, se va mulţumi să acţioneze doar în acea zonă!

News.ro: De ce au apărut brusc atâtea partide în peisajul politic din Republica Moldova?

Lilian Carp: Ştiţi, noi avem teribil de multe partide înregistrate - 63, dacă nu mă înşel - raportate la o ţară mică, precum a noastră. Dar să nu credeţi că ele lucrează zi de zi, promovând idei şi doctrine, nici pomeneală. Cred că mai mult de 90% din ele reapar doar în perioada alegerilor, când multe dintre ele joacă rol de iepure pentru a zăpăci electoratul şi a uşura calea celor care nu-şi doresc să ne apropiem de Uniunea Europeană. Şi, pentru că bănuiesc că mă veţi întreba, vă răspund de pe acum: lucrurile acestea nu se fac pe gratis şi nu sunt ieftine. Însă, veţi vedea, în momentul în care instituţiile statului nostru vor duce până la capăt procesul de monitorizare şi închidere a fluxurilor financiare dinspre Rusia ori oligarhii noştri (încă) fugari, veţi vedea cum aceste mini-partide vor dispărea, în lipsa finanţării.

News.ro: Vă vedeţi în turul doi? Ce planuri politice aveţi în cazul în care rataţi Primăria Chişinăului?

Lilian Carp: Cred că este mai puţin relevant unde mă văd eu, ci ce îşi doresc alegătorii. Şi pot să vă asigur că alegătorii, oamenii cu care m-am văzut zi de zi în Chişinău în această perioadă de campanie, cei care îşi doresc un oras european, confortabil, condus de un primar care face administraţie, şi nu politică la Primărie, sunt pregătiţi pentru turul II al alegerilor. Sincer, vă pot spune ce planuri administrative am după ce vom câştiga Primăria. Şi chiar m-aş bucura să avem această discuţie după validarea rezultatelor primului tur de alegeri.