ALERTĂ - Israel a câștigat Eurovision 2018. Clasament final / FOTO & VIDEO

Israel a câștigat Eurovision 2018 cu 529 de puncte. Israel, reprezentată de Netta Barzilai, a câştigat Eurovision 2018 cu piesa cu "Toy", în urma finalei ce a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Lisabona.

Israelul a primit 529 de puncte.

Podiumul Eurovision este completat de Cipru (436 de puncte) şi Austria (342 de puncte).

Cipru și Israel au fost favoritele publicului în marea finală Eurovision 2018. Piesele celor două țări au înregistrat sute de mii de vizualizări pe YouTube și distribuiri pe rețelele de socializare.

Câștigătorul a fost desemnat pe baza notelor acordate de un juriu profesionist şi a votului telespectatorilor din cele 43 de ţări participante, fiecare reprezentând jumătate din scorul final combinat.

Cu un buget de 20 de milioane de euro, cel mai mic din ultimii zece ani, televiziunea publică portugheză RTP a conceput pentru această finală un spectacol mai “teatral”, limitând utilizarea proiecţiilor video şi a noilor tehnologii.

România a ratat, pentru prima dată în istorie, calificarea în finala Eurovision 2018. Țara noastră a fost reprezentată de trupa “The Humans", care a cântat piesa Goodbye în a doua semifinală a concursului, pe 10 mai.

