Alexandru Cumpănașu, președintele CNMR, după ultima decizie din scandalul Valea Uzului: Să nu facem jocul extremiștilor

Preeșdintele CNMR, Alexandru Cumpănașu, face apel la calm în scandalul Cimitirului Valea Uzului, după ce primarul din localitate a interzis accesul românilor în cimitirul ale cărui cruci au fost învelite în saci menajeri acum aproape două săptămâni.

"Dragi prieteni, am vazut tupeul primarului din Sanmartin si inteleg pe deplin insistenta colegilor mei din CNMR si nu numai de a lua atitudine fata de deciziile luate ieri la cimitirul de la Valea Uzului. Am insa o mare rugaminte la toti prietenii si colegii din CNMR: TRATATI CU CALM acest episod. Eu sunt convins ca este o PROVOCARE la adresa statului roman si a aocietatii romanesti cu ocazia vizitei Papei. Haideti sa fim inteligenti acum si SA TRATAM CU CALM aceasta situatie si sa nu facem jocul extremistilor in aceste zile", a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.