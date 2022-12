Amazon: Deși intensifică utilizarea roboților, compania spune că are în continuare nevoie de oameni

Amazon intensifică utilizarea roboților, în condițiile în care creșterea vânzărilor încetinește și se confruntă cu presiuni pentru reducerea costurilor. Deja aproximativ trei sferturi din pachetele livrate de gigantul comerțului electronic au fost atinse de un fel de sistem robotizat, anunță descopera.ro.

Tehnologul șef al Amazon Robotics, Tye Brady, a declarat pentru BBC că, în următorii cinci ani, procentul roboților folosiți de uriașa companie ar putea ajunge la 100%.

Firma a refuzat să spună în ce măsură investițiile ajută la reducerea costurilor. De asemenea, angajații s-au grăbit să devieze întrebările privind rapiditatea cu care mașinile ar putea să îi înlocuiască pe omologii lor umani, menționând că 700 de noi tipuri de roluri au fost create pe măsură ce tehnologia avansează, potrivit „Locurile de muncă se vor schimba cu siguranță, dar nevoia de oameni va fi întotdeauna acolo” a declarat tehnologul șef al Amazon Robotics, Tye Brady.

Amazon plănuiește livrarea de colete prin dronă

Firma testează un braț robotic gigantic care poate ridica articole înainte ca acestea să fie ambalate în cutii – o realizare pe care directorii au descris-o ca fiind o descoperire majoră – și o mașină care se poate deplasa liber pe podeaua depozitului alături de oameni.

Primele sale livrări prin dronă urmează să înceapă în SUA la sfârșitul acestui an. „Cred cu adevărat că ceea ce vom face în următorii cinci ani va eclipsa tot ceea ce am făcut în ultimii zece ani” a declarat Joe Quinlivan, vicepreședinte al departamentului de robotică și IT.

În unele privințe, Amazon a ajuns târziu la petrecerea roboților. „Companiile din întregul lanț de aprovizionare investesc bani în astfel de investiții, împinse în parte de dificultatea de a găsi lucrători, a declarat Dwight Klappich, vicepreședinte de cercetare în cadrul echipei de logistică a Gartner.

Uriașa companie și-a dublat numărul de roboți din 2019 până în prezent

Amazon, care ar fi avertizat anul trecut, într-o notă internă, că ar putea rămâne fără angajați pentru depozitele sale din SUA până în 2024, lucrează la astfel de proiecte de peste un deceniu. În 2012, a cumpărat compania de robotică Kiva Systems din Boston pentru a-și lansa eforturile, în timp ce fondatorul Jeff Bezos a discutat despre aspirațiile firmei în materie de drone într-un interviu din 2013.

Amazon a declarat că are în prezent 520.000 de roboți cu propulsie mobilă care se plimbă pe podelele depozitelor sale, mai mult decât dublu față de numărul din 2019. Și a instalat aproximativ 1.000 de exemplare dintr-o versiune anterioară a brațului său robotizat pentru a sorta pachetele în locații din SUA și Europa.

Roboții pe care firma i-a prezentat recent, în cadrul unui eveniment la centrul de robotică al firmei de lângă Boston, Massachusetts, rămân, de asemenea, în modul de testare, deși se așteaptă ca implementările să devină mai răspândite în următorii doi ani.

Compania își propune să livreze cu drona 500 de milioane de pachete anual, până la finele deceniului

Compania a declarat că speră să livreze 500 de milioane de pachete cu drona anual până la sfârșitul deceniului, inclusiv în zone dens populate.

Dar aceasta va fi totuși o parte infimă din cele cinci miliarde de pachete pe care compania spune că le gestionează în prezent în fiecare an. Robotica nu a fost, de asemenea, imună la accentul pus de firmă pe reducerea costurilor, pe măsură ce vânzările companiei au încetinit și îngrijorările legate de recesiunea economică au crescut.

În acest an, Amazon a închis programul său de drone din Marea Britanie și a anulat părți ale operațiunilor sale de robotică, cum ar fi Scout, care lucra la o mașină care ar putea livra la domiciliul oamenilor.