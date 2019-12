Analiză: Bugetele de securitate IT sunt mai mici decât media în 45% dintre IMM-uri

Bugetele a 45% dintre IMM-uri și 50% dintre întreprinderile mari se situează sub cheltuielile medii, care sunt de 205 mii de dolari pentru întreprinderile mici și mijlocii și de opt milioane dolari pentru companiile mari, potrivit unei analize a Kaspersky, companie globală de securitate cibernetică, potrivit Mediafax.

Conform sursei citate, acest lucru se întâmplă deși cheltuielile cu securitatea cibernetică au crescut cu aproximativ 9% în 2019.

"La nivel global, bugetele de securitate IT au o dinamică pozitivă: după cum arată o serie de rapoarte ale analiștilor, acestea continuă să crească de la an la an. Sondajul Kaspersky în rândul a aproape cinci mii de organizații din întreaga lume confirmă această tendință, 70% dintre respondenți arătând că se așteaptă ca bugetul lor de securitate IT să crească în următorii trei ani. Cu toate acestea, statisticile rezultate din utilizarea Kaspersky IT Security Calculator în perioada octombrie 2018-2019 au relevat faptul că unele companii nu țin pasul cu această tendință, deoarece cheltuielile lor de securitate IT sunt mai mici decât media. Acest lucru este observat în 45% dintre calculele pentru IMM-uri și 50% pentru utilizatorii din întreprinderile mari", transmite analiza.

Bugetele pentru IMM-uri au fost revizuite mai mult (46%) decât cele pentru companii mari (38%) și companii foarte mici (16%). Pentru întreprinderile mici și mijlocii, problema bugetului poate fi și mai complicată: nu este vorba doar de bani, ci și de alinierea procesului de planificare bugetară. Poate fi provocator din cauza cerințelor în materie de resurse umane și expertiză privind riscurile de securitate cibernetică relevante și metodele de protecție pentru diferite servicii din cadrul companiei.

„Planificarea bugetului este un proces foarte important pentru companii, deoarece investițiile adecvate pregătesc o companie pentru a face față provocărilor și amenințărilor curente de securitate cibernetică. Poate fi, însă, o sarcină complexă care necesită o bună înțelegere a nevoilor companiilor în ceea ce privește securitatea cibernetică, modalitatea de abordare și costurile,” a spus Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing, Kaspersky, citat în studiu.

Kaspersky este o companie globală de securitate cibernetică fondată în 1997.