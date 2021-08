ANALIZĂ: De ce marile festivaluri trebuie OPRITE în România. În atenția celor care ar putea avea mâinile pătate cu sânge: Klaus Iohannis, Florin Cîțu, Valeriu Gheorghiță, Raed Arafat, Ioana Mihăilă sau Emil Boc

Presa internațională relatează tot mai mult despre cazurile Covid-19 apărute în urma unor festivaluri mari.

De la presa americană, la cea europeană, dar și cea indiană, jurnaliștii își ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea organizatorilor de evenimente mari de a păstra siguranța populației, mai ales în contextul variantei Delta.

Publicații cunoscute care au scris sunt: The Guardian, Reuters, CNBC, USA TODAY, NBC Chicaco ș. a.

Organizatorii de festivaluri au dat asigurări pentru siguranța măsurilor lor, dar nu au reușit să se țină de cuvânt.

Două țări se confruntă cu probleme serioase din cauza unor astfel de festivaluri: Olanda și Spania ; îngrijorare majoră există și în Statele Unite ale Americii sau în India.

Simplul fapt că un om e vaccinat nu e suficient pentru a se afla în siguranță, persoanele vaccinate fiind, în unele cazuri, purtători sau transmițători de virus .

Oamenii din sănătate avertizează că evenimentele mari sunt periculoase.

Mai multe festivaluri au fost deja anulate, pe fondul variantei Delta.

Prezentăm în cele ce urmează mai multe fapte despre care au relatat marile publicații internaționale în ultimele zile despre răspândirea virusului Sars-Cov-2 la festivalurile mari. De asemenea, arătăm părerile experților, care nu au un interes în România, experți pe care îi putem considera în acest sens obiectivi.

La final adresăm (retoric) zece întrebări și constatări, în speranța că vor ajunge pe masa decidenților.

Olanda: un festivalul de muzică duce la peste 1.000 de infecții cu Covid

Un festival din Olanda a șocat oficialii după ce 1.000 de infecții cu coronavirus au fost legate de eveniment, în ciuda necesității unui „test de intrare”, informează CNBC.COM (https://www.cnbc.com/2021/07/15/music-festival-in-holland-leads-to-over-1000-covid-infections.html). La festivalul în aer liber Verknipt, care a avut loc la Utrecht la începutul lunii iulie, au participat 20.000 de persoane pe parcursul a două zile. Toți cei care au participat au trebuit să arate un cod QR, care să demonstreze că au fost vaccinați, au avut recent o infecție cu Covid sau au avut un test Covid negativ.

Organizatorii au insistat că evenimentul a fost planificat și controlat cu atenție, dar, în ciuda acestui fapt, 1.050 de persoane care au participat la festival au dat rezultate pozitive pentru Covid, potrivit comisiei regionale a sănătății din Utrecht. „Nu putem spune că toți acești oameni au fost infectați chiar la festival; ar putea fi, de asemenea, posibil ca aceștia să fi fost infectați în timp ce călătoreau la festival sau seara înainte de a merge la festival sau de a avea o petrecere după petrecere. Deci, acestea sunt (n. r.: cazurile) toate legate de festival, dar nu putem spune 100% că au fost infectate la festival”, a declarat Lennart van Trigt, un purtător de cuvânt al Consiliului de Sănătate din Utrecht. Cu toate acestea, oficialul a spus că numărul de cazuri a fost „destul de uimitor” și ar putea crește ușor în următoarele zile.

Evenimentul a evidențiat probleme în procesul de „test pentru intrare”, a adăugat van Trigt, persoanelor cărora li s-a permis să facă teste Covid cu până la 40 de ore înainte de eveniment, permițând posibilitatea de a se infecta cu Covid între timp. „Am aflat acum că această perioadă este prea lungă. Ar fi trebuit să avem o perioadă de 24 de ore, ceea ce ar fi mult mai bun, deoarece în 40 de ore oamenii pot face multe lucruri precum vizitarea prietenilor și mersul la baruri și cluburi. Deci, într-o perioadă de 24 de ore, oamenii pot face mai puține lucruri și este mai sigur”, a adăugat oficialul. O altă problemă a fost că oamenii din Olanda ar putea obține un permis Covid pentru festival imediat după ce au fost vaccinați, când, în realitate, durează câteva săptămâni pentru a se construi imunitatea după un vaccin Covid. „Am fost un pic prea repede fericiți”, a spus van Trigt, menționând că lecțiile au fost învățate. Primarul orașului Utrecht, Sharon Dijksma, a participat la festival și a făcut selfieuri din mulțime.

Olanda a înregistrat o creștere uluitoare a cazurilor Covid în ultimele câteva săptămâni, în special după ce a ridicat restricțiile impuse barurilor și cluburilor la sfârșitul lunii iunie; cazurile Covid au crescut în rândul tinerilor. Premierul olandez Mark Rutte și ministrul său de sănătate Hugo de Jonge și-au cerut scuze, spunând că guvernul a făcut o „eroare de judecată” ridicând restricțiile prea devreme.

De Jonge și-a cerut scuze pentru campania care promovase vaccinul cu o singură doză pentru tineri, astfel încât să poată ieși la petreceri. După ce a recunoscut că „rata infecției cu coronavirus în Olanda a crescut mult mai repede decât se aștepta de când societatea a fost redeschisă aproape complet pe 26 iunie”, Guvernul a anunțat vinerea trecută că cluburile de noapte și spectacolele live se vor închide din nou până cel puțin pe 13 august. Rata de infectare se ridică acum la 2,17, ceea ce înseamnă că fiecare persoană cu Covid-19 ar putea infecta cel puțin alte două persoane. Miercuri, au fost raportate alte 10.492 de cazuri în țară, mai mare decât numărul mediu de cazuri zilnice (8.395) din ultimele șapte zile. Majoritatea cazurilor noi aparțin persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, fix cei care participă la festivaluri.

Echipa de gestionare a crizei Covid (OMT) din Olanda a recomandat reguli mai stricte pentru a permite festivaluri mici, de o zi. Guvernul olandez a decis să nu adopte unele dintre sfaturi, deoarece unele dintre măsuri nu erau fezabile, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Hugo de Jonge, într-o scrisoare adresată Parlamentului, transmite NU.nl citat de NLTimes.nl (https://nltimes.nl/2021/08/03/new-covid-rules-festivals-less-strict-experts-advised?fbclid=IwAR0n92cutiw05GKb7IqZ9jh_za_4Prn7qcwXLTii26sKfj8uQ4618bT1fGo ). OMT a informat că rezultatele testelor pentru accesul la evenimente mari nu trebuie să aibă mai mult de 24 de ore la sfârșitul evenimentului. Pentru evenimente de lungă durată, acest lucru ar putea însemna că oamenii trebuie să fie testați noaptea, a spus De Jonge. OMT a recomandat, de asemenea, că artiștii ar trebui să mențină distanța socială între ei. Dar De Jonge a subliniat că a fost făcută o excepție pentru artă și cultură de la aceste reguli, dacă distanțarea socială le împiedică „să efectueze aceste activități într-un mod adecvat.”

Luni, premierul Mark Rutte a anunțat că festivalurile mici, de o zi, vor fi permise din nou începând cu 14 august. Festivalurile pot avea maximum 750 de participanți. Festivalul trebuie să fie în aer liber sau într-un cort cu patru margini deschise. Participanții trebuie să fie vaccinați, recuperați recent de la Covid-19 sau să prezinte un rezultat negativ recent. El a mai spus că de la acea dată, persoanele care primesc vaccinul împotriva Covid-19 vor trebui să aștepte patru săptămâni, în loc de două, până când vor putea obține certificatul de vaccinare din aplicația CoronaCheck pentru a participa la evenimente sau pentru a călători în străinătate. OMT a recomandat acest lucru, deoarece vaccinul oferă o bună protecție împotriva unei infecții ușoare după două săptămâni, dar protecția împotriva infecției grave crește și mai mult în zilele următoare.

Olanda a observat o creștere a cazurilor Delta în privința tinerilor, arată Reuters (https://www.reuters.com/world/europe/dutch-ease-eu-covid-19-travel-restrictions-extend-festival-ban-2021-07-26/?fbclid=IwAR1BoyEDexhA9Rndc3PYFRa7giOhG4kgqYV75q_uGi4aWZYTvmMnvCv6voM).

Catalonia: aproape 2.300 de petrecăreți infectați la trei festivaluri

Presa din Catalonia vorbește despre aproape 2.300 de contaminări Covid-19, în timpul a trei evenimente organizate între 1 și 11 iulie. Festivalurile Vida, Canet Rock și Cruïlla ar putea juca un rol esențial în al cincilea val al pandemiei, informează francebleu.fr (https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-plus-de-2-000-festivaliers-contamines-lors-de-concerts-test-en-catalogne-1628083954). Cele trei evenimente ar putea fi, în parte, la originea celui de-al cincilea val al epidemiei Covid-19 din Catalonia. Potrivit Ministerului Sănătății, au existat cu peste 800 de contaminări mai mult decât se aștepta.

Aceste evenimente au fost teste pilot pentru a calcula răspândirea Covid-19 în rândul celor 49.570 de participanți. Potrivit secretarului Agenției de Sănătate Publică, Carmen Cabezas, 2.279 de persoane au fost infectate . A fost efectuată o urmărire a tuturor participanților la festival. „Au fost cu 842 persoane mai mult infectate decât se aștepta în cele 14 zile care au urmat evenimentelor”, a declarat ea pentru presa catalană. Autoritățile se așteptau la puțin sub 1.500 de contaminări . Realitatea este mai aproape de 2.300. Expliacția? Eficacitatea testelor. Cele folosite la festivalul Vida din Barcelona au fost vizibil mai puțin eficiente, arată presa, dar și alte aspecte.

Răspândirea variantei Delta în Catalonia s-a accelerat chiar în momentul în care restricţiile naţionale şi regionale s-au relaxat, provocând un vârf de 8.000 de infecţii pe zi, potrivit cifrelor oferite de autorități. „Nu putem considera festivalurile drept evenimente super-infecţioase”, a rezumat Cabezas.

Au accentuat următorul val

Carmen Cabezas a explicat că printre publicul celor trei festivaluri majore au existat aproape de două ori mai multe infecții. Mai exact, 2.279 de persoane au dat rezultate pozitive pentru Covid în timpul celor 14 zile care au urmat festivalurilor, informează presa spaniolă CCMA.CAT (https://www.ccma.cat/324/entre-el-public-dels-tres-grans-festivals-de-juliol-hi-va-haver-el-doble-de-contagis/noticia/3113159/ ). În ciuda punerii acestor date în context, în special având în vedere varianta delta, rezultatele confirmă autoritățile în decizia de a menține cele mai recente restricții: „În situația epidemiologică actuală, aceste festivaluri nu pot fi ținute în picioare.” Cabezas a explicat că 271 de persoane au participat la festivaluri, în ciuda faptului că au fost pozitive în zilele premergătoare acestora. Carantina a fost omisă, iar testele antigen nu le-au detectat.

Organizatorii relativizează datele

Accesul a fost condiţionat de realizarea unui test PCR prealabil şi purtarea măştilor omologate FFP2. Acesta este primul experiment care oferă rezultate mai proaste decât și-au dorit organizatorii. Directorul festivalului Cruïlla, Jordi Herreruela , critică faptul că aceste statistici nu sunt apreciate ca fiind pozitive, deoarece în festivaluri „răspândirea virusului este foarte mică în comparație cu societatea în ansamblu”. Herreruela a reamintit condițiile extraordinare, unde 20.000 de persoane s-au adunat fără distanță de siguranță, situație „care, în principiu, prezintă un risc ridicat”: „Dacă am lua un eșantion de oameni care merg în transportul public, sau cu avionul sau în restaurante și l-am compara cu un grup de oameni care nu au mers acolo, am găsi o incidență mult mai mare." Cei de la Cruïlla recunosc dificultățile atunci când vine vorba de testare și, prin urmare, solicită implicarea farmaciilor.

Pe 16 iulie, ministrul Sănătății, Josep Maria Argimon, a declarat că permisiunea acestor festivaluri a fost o greșeală. Statisticile din acea perioadă arătau că, în acest val, categoria de tineri era cea mai afectată; tocmai tinerii au fost majoritari la aceste festivaluri.

Cruïlla a fost cel mai aglomerat festival dintre cele trei, cu aproximativ 20.000 de participanți zilnici timp de trei zile. Canet Rock a avut loc pentru o singură zi, reunind 22.000 de participanți. Canet Rock a fost festivalul care a înregistrat cele mai multe persoane pozitive. Directorul Cruïlla, Jordi Herreruela, consideră că ediția festivalului din 2021 a „prevenit” infectările „în peste 1.000 de cazuri”, relatează presa (https://www.diaridegirona.cat/cultura/2021/08/04/departament-de-salut-festivals-cruilla-jordi-herreruela-covid-19-55899491.html).

Reprezentanșii festivalului Vida atribuie infectările variantei Delta, care i-a luat „prin surprindere”. Directorul Vida, Dani Poveda: „Nu am știut că odată cu noua variantă valul al cincilea va ajunge la noi în acest fel", a spus Poveda. Directorul evenimentului a criticat, de asemenea, procesul de testare, unde s-au generat ore de așteptare și a spus că efectuarea testelor în farmacii ar fi „accelerat” intrarea.

Directorul Canet Rock, Gemma Recoder, a susținut că ediția festivalului din 2021 a urmat „protocoalele stabilite” de Departamentul Sănătății și a efectuat testarea împotriva covid-19, care „a funcționat”. "Cu doar câteva zile înainte de festival a fost foarte dificil să se prevadă că rata de transmisie preconizată va fi atât de mare, deoarece varianta Delta la acea vreme era foarte incipientă", a spus el în declarații către presă. Directorul festivalului a ținut să sublinieze că în perioada în care s-au desfășurat cele trei evenimente muzicale au existat 8.000 de persoane pozitive zilnic și „doar 2,8% din infecțiile care au fost declarate în Catalonia în acele săptămâni pot fi atribuite celor trei festivaluri”. În acest moment, el a reiterat că infecțiile „ar putea fi atribuite” festivalurilor, dar „nimeni nu știe sigur că au fost infectate” la eveniment și „nu la ieșire, în tren sau pe plajă”.

SUA: Îngrijorare majoră din cauza Festivalului Lollapalooza, unde au fost semnalate nereguli

Experții în boli infecțioase se îngrijorează că măsurile de precauție au fost insuficiente și că infecțiile s-ar fi putut răspândi în rândul celor 100.000 de oameni prezenți zilnic la festivalul Lollapalooza (29 iulie – 1 august) din centrul orașului Chicago din SUA, informează publicația The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2021/aug/02/lollapalooza-covid-cases-music-festival-experts). Festivalul va provoca probabil o creștere a infecțiilor cu Covid-19, au spus experții în sănătate publică.

Pentru a participa, oamenii trebuiau fie să ofere un card de vaccin Covid-19, fie dovada unui test Covid-19 negativ din ultimele 72 de ore și să poarte mască, dar medicii au spus că ar fi trebuit să existe mai multe restricții, deoarece SUA încearcă să limiteze răspândirea variantei Delta.

Dr. Tina Tan, expert în boli infecțioase, a declarat: „Când aveți 100.000 sau mai multe persoane care se află într-un spațiu destul de închis și nu există distanță socială, marea majoritate nu poartă măști, o să avem o transmisie a variantei Covid-19 Delta.”

Dar chiar și cu protocolul de siguranță în vigoare, ne întrebăm dacă este sigur să participați la un concert aglomerat în aer liber în această etapă a pandemiei, dominantă fiind varianta delta mai transmisibilă, se întreabă jurnaliștii americani de la CNBC.com (https://www.cnbc.com/2021/08/03/is-it-safe-to-go-to-an-outdoor-concert-or-music-festival-during-covid.html). În plus de asta, fotografiile din Lollapalooza arată grupuri mari de petrecăreți fără mască.

Dar știm din datele dintr-un focar din Provincetown, Massachusetts, că persoanele care sunt complet vaccinate sunt capabile să se infecteze și să transmită Covid, a declarat pentru CNBC Make It doctorul Jorge Parada, director medical al Programului de control al infecțiilor Loyola Medicine. „Cu cât locul este mai aglomerat, cu atât mai probabil se vor întâmpla”, spune el. „În acest moment, pentru toată lumea, este vorba într-adevăr de echilibrarea riscului”, spune Anna Bershteyn, asistentul universitar la Universitatea din New York Grossman School of Medicine, specializată în boli infecțioase. Dacă sunteți cineva care locuiește cu o persoană care nu este eligibilă pentru vaccinare, luați în considerare să renunțați la eveniment, spune Bershteyn. „Chiar dacă (n. r.: o persoană vaccinată) s-ar putea să nu se îmbolnăvească, s-ar putea să faceți parte dintr-un lanț de transmisie care ar putea îmbolnăvi pe altcineva”, spune ea.

Chicago are în medie peste 200 de cazuri noi pe zi, deși este încă mult sub standardele pandemiei. S-ar putea să treacă până la două sau trei săptămâni înainte ca efectul Lollapalooza asupra ratei cazurilor orașului să fie cunoscut și există, de asemenea, îngrijorare cu privire la persoanele care au vizitat orașul pentru festival, răspândind Covid acasă, în alte orașe din Statele Unite sau alte țări. „Știu că au încercat să-l țină festivalul cât mai sigur posibil, dar cred că odată cu creșterea cazurilor de Covid pe care am văzut-o ar fi trebuit să existe și alte măsuri care să fie puse în aplicare”, a spus dr. Tan, expert în boli infecțioase. Tan a spus că este deosebit de îngrijorată de faptul că copiii sub 12 ani, care nu pot fi vaccinați, au fost la festival și a spus că ar fi trebuit să existe cel puțin un acord de mască. În acest moment al pandemiei, Tan a spus că singura modalitate sigură de a organiza un festival de muzică atât de mare ar fi să o faci virtual. Pentru a organiza un eveniment similar în persoană în siguranță, ea a spus că mulțimea ar trebui să fie mai mică, distanțarea socială ar trebui aplicată, ar trebui să existe un mandat obligatoriu de mască și numai persoanele vaccinate ar putea participa. Tina Tan a numit festivalul „o rețetă pentru dezastru”. Ea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cât de bine organizatorii au aplicat măștile și distanțarea socială și îl critică pe primarul Lightfoot pentru că a sugerat că evenimentul va fi sigur, deoarece a fost în mare parte în aer liber. „Da, a fost un eveniment în aer liber, dar a fost un eveniment în aer liber cu peste 100.000 de persoane (pe zi) într-un spațiu mic", a spus Tan. „Ești mai puțin capabil să transmiți COVID într-un spațiu în aer liber, dar asta nu înseamnă că poți împacheta 100.000 de oameni într-un spațiu mic, închis, unde sunt unul peste celălalt și se așteaptă că nimeni nu va transmite. Asta nu are cum să functioneze", a spus Tan, citează USATODAY.COM (https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/08/04/covid-chicagos-lollapalooza-could-super-spreader-experts-warn/5454999001/).

Oficialii Lollapalooza au declarat că 90% din cei 100.000 de oameni care au participat în ziua de joi au demonstrat dovada vaccinării. Reprezentanții festivalului au mai spus că au îndepărtat 600 de persoane care nu aveau documentele corecte. Dar persoanele vaccinate pot transmite în continuare virusul, iar rezultatele testelor pot fi falsificate...

Documente falsifiate: avertismentul FBI

Vashon Jordan Jr., fotograf pentru publiacația Chicago Tribune, a acoperit festivalul și a spus că acolo se foloseau carduri false de vaccinare Covid-19. Divizia din Chicago a Biroului Federal de Investigații (FBI) avertizase mai devreme că utilizarea cardurilor false de vaccinare era ilegală și putea fi sancționată cu „amenzi grele și închisoare”. Jordan Jr. a documentat, de asemenea, mulțimi de oameni care părăsesc festivalul și folosesc transportul public fără a purta măști, acolo unde li se cerea.

Întrebări pentru autoritatea locală

Primarul Lightfoot și comisarul pentru sănătate publică al orașului Chicago, dr. Allison Arwady, s-au confruntat cu multiple întrebări săptămâna trecută cu privire la riscul organizării festivalului. „Sper cu siguranță că nu vom vedea o problemă semnificativă”, a declarat Arwady reporterilor. Primarul orașului Chicago, Lori Lightfoot, a respins un avertisment al unuia dintre cei mai buni experți în coronavirus din Chicago, dr. Emily Landon, că „o mulțime de oameni” ar putea lua Covid-19 la Lollapalooza. Landon, directorul medical executiv pentru prevenirea și controlul infecțiilor de la Universitatea de Medicină din Chicago, a declarat săptămâna trecută la NBC Chicago că festivalul ar putea provoca un „focar de infecție” în toată SUA. „Dumnezeu să-i binecuvânteze criticii care stau pe margine, dar sunt încrezător că oamenii Lolla au un plan solid bun în loc”, a spus edilul Lightfoot.

Ca răspuns la îngrijorările ridicate în săptămânile premergătoare evenimentului, primarul orașului Chicago, Lori Lightfoot, a declarat că milioane de oameni au participat deja la vara aceasta la evenimente în Chicago: „Am reușit să deschidem, dar o facem cu grijă din cauza vaccinărilor”, a spus ea. „Așadar, mă simt foarte bine în ceea ce am făcut. Evident, vom ști puțin mai mult într-o săptămână până la 10 zile. Dar trebuie să continuăm să împingem faptul că cei nevaccinați sunt persoanele expuse riscului.” Primarul orașului Chicago, Lori Lightfoot, a apărat decizia de organizare a festivalului, invocând precauții stricte de pandemie care impun organizatorii să prezinte dovada vaccinării sau a unui test de coronavirus negativ și să poarte o mască. Primarul Lightfoot a spus că sute de persoane au fost respinse. „Mă simt foarte bine în legătură cu ceea ce am făcut”, a declarat oficialul. „Mii de tineri au fost vaccinați (n.r.: strict pentru festival)”, a mai punctat primarul, informează USATODAY.COM (https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/08/04/covid-chicagos-lollapalooza-could-super-spreader-experts-warn/5454999001/).

Guvernatorul din Illinois, JB Pritzker, a fost mai ezitant și și-a schimbat planurile de a participa la Lollapalozza, invocând îngrijorări cu privire la creșterea infecțiilor cu Covid-19 în stat.

Jurnalista de la Chicago Sun Times, Laura Washington, a declarat într-un editorial că odată cu finalizarea festivalului, rămân întrebări cu privire la eficacitatea restricțiilor Covid-19 ale festivalului. Dar, a spus ea, pentru o întrebare e ușor de găsit un răspuns: „O ultimă întrebare: de ce i s-a permis lui Lollapalooza să meargă înainte?” „Este un răspuns ușor: este vorba de bani.” Coordonatorul Lollapalooza, Live Nation, nu a răspuns imediat la o solicitare de presă pentru a comenta astfel de cazuri.

În acte totul e bine

Emily Landon este director medical executiv pentru prevenirea și controlul infecțiilor la Centrul Medical al Universității din Chicago. Ea a spus că atunci când a fost anunțată prima dată Lollapalooza, „lucrurile arătau foarte bine”. „Americanii alergau încă să se vaccineze, cazurile scădeau și nu vedeam o mulțime de cazuri de Delta la orizont”, a spus Landon. Circumstanțele s-au schimbat. Ratele de vaccinare la nivel național au încetinit la fel cum a crescut răspândirea variantei Delta. Și, deși noua rată a cazurilor din Chicago nu este la fel de mare ca și în unele locuri, transmiterea este încă considerată „substanțială” de către Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Orașul raportează în medie 252 de cazuri pe zi, o creștere de 42% față de săptămâna precedentă. Aproximativ 52% dintre locuitorii orașului Chicago sunt vaccinați, ceea ce experții în sănătate spun că este mai puțin decât ideal. Alte părți ale SUA, cum ar fi zona Seattle, se mândresc cu o rată de vaccinare de 70%, informează USA TODAY (https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/08/04/covid-chicagos-lollapalooza-could-super-spreader-experts-warn/5454999001/).

Sperând ca Lollapalooza să fie un „pick-me-up economic” (n. r.: expresie în limba engleză, care sugerează o afacere de zile mari), a spus Landon, oficialii din Chicago probabil că erau disprețuiți să oprească totul atunci când pandemia a luat o schimbare în rău: „Pe măsură ce vă apropiați din ce în ce mai mult de acest gen de evenimente, este mai puțin probabil să doriți să anulați acest lucru, deoarece lucrurile se mișcă deja și au fost plătite”, a spus ea. „Ceea ce s-a făcut este făcut. Sperăm că acum vom scăpa de tot ce e mai rău. Timpul ne va spune dacă aceasta ar trebui sau nu să fie o poveste de avertizare."

Experții locali și naționali americani în boli infecțioase spun că este probabil ca Lollapalooza să ducă la o creștere a infecțiilor cu coronavirus, dar poate fi dificil de urmărit pe fondul creșterii cazurilor și la scăderea testelor. „Va fi greu să determinăm dacă a stimulat sau nu o creștere a cazurilor, deoarece acestea încep deja să crească”, a spus dr. Mercedes Carnethon, vicepreședinte de medicină preventivă la Northwestern University Feinberg School of Medicine: „Mă aștept să văd o creștere care este probabil alimentată de acest eveniment mare”. De obicei, cazurile încep să apară la 10 până la 14 zile după un eveniment mare, însă oficialii din domeniul sănătății ar putea avea probleme în legarea acestora cu festivalul, deoarece multe infecții ar putea apărea în afara zonei imediate în restaurantele, barurile, transportul public și holurile din apropiere. De asemenea, este dificil să depistezi participanții din afara orașului, care ar fi putut aduce virusul acasă. „Oamenii călătoresc și apoi se vor întoarce în comunitatea lor, însămânțând potențial multe alte comunități”, a spus dr. Ezekiel Emanuel, președintele departamentului de etică medicală și politici de sănătate de la Școala de medicină Perelman de la Universitatea din Pennsylvania.

Călătoria crește riscul transmiterii și infecției Covid. Odată ce ați ajuns la un festival de muzică din afara orașului, s-ar putea să stați într-un hotel aglomerat sau să luați mijloace de transport în comun, cum ar fi trenuri și autobuze pentru a ajunge la și de la spectacole, spune Mercedes Carnethon, vicepreședinte de medicină preventivă, specializată în epidemiologe și îngrijire pulmonară critică, dar și Profesor Universitar la Universitatea de medicină Northwestern. „Toate acestea sunt cu siguranță locuri în care virusul riscă să se răspândească. Invitarea oamenilor din întreaga țară în oraș pentru festivalul (n. r.:Lollapalooza), este cel mai puțin probabil să fie vaccinată, reprezintă cu siguranță unele riscuri”, spune ea, citată de CNBC (https://www.cnbc.com/2021/08/03/is-it-safe-to-go-to-an-outdoor-concert-or-music-festival-during-covid.html).

Un alt expert în boli infecțioase din Chicago a avertizat că „o mulțime de oameni” vor contracta COVID-19 la Lollapalooza, dar primarul Lori Lightfoot a respins criticile ca venind de la „critici de pe margine”. „Cred că o mulțime de oameni vor primi COVID la Lollapalooza”, a spus dr. Emily Landon, director medical executiv pentru prevenirea și controlul infecțiilor la Centrul Medical al Universității din Chicago. „Adevărata problemă nu este atât de mare încât o grămadă de tineri care vin în Chicago să primească COVID la acest eveniment. Adevărata problemă este că o duc înapoi în locuri cu rate de vaccinare foarte scăzute”, susține doctorul, citat de NBCChicago.com (https://www.nbcchicago.com/news/coronavirus/dr-arwady-went-undercover-at-lollapalooza-heres-what-she-says-she-saw/2578876/)

Cazul din Dakota

Un festival uriaș precum Lollapalooza are potențialul de a face atât de mult rău ca raliul Sturgis cu motociclete din Dakota de Sud în august 2020, au spus experții americani în sănătate. Aproximativ 460.000 de persoane au participat la miting, care a fost legat de sute de cazuri raportate în întreaga țară. Începând cu 8 septembrie 2020, Dakota de Sud a confirmat 124 de cazuri COVID-19 legate de eveniment și cel puțin 12 state au raportat cel puțin 290 de persoane care au testat pozitiv virusul după ce au participat la miting. Un studiu a constatat că mitingul ar fi putut avea ca rezultat 260.000 de cazuri, dar a fost confruntat cu critici cu privire la concluziile și metodologia sa.

Vaccinul nu asigură organismul 100%

Un raport recent al CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA) arată că și persoanele complet vaccinate pot fi infectate și pot răspândi Sars-Cov-2. Studiul a descoperit că persoanele complet vaccinate alcătuiau aproape trei sferturi din infecțiile cu coronavirus care au avut loc într-un oraș din Massachusetts în timpul și după festivitățile din 4 iulie (ziua națională a Statelor Unite ale Americii). Din cele 469 de cazuri identificate în orașul Barnstable, Massachusetts, în perioada 3-17 iulie, agenția a constatat că 74% au apărut la persoane complet vaccinate. Probele CDC secvențiate au fost luate de la 133 de pacienți și descoperite la 90% din cazuri au fost cu varianta delta, informează USATODAY.COM (https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/08/04/covid-chicagos-lollapalooza-could-super-spreader-experts-warn/5454999001/). Jurnaliștii de la Washington Post au obținut documente CDC interne care spun că varianta Delta este la fel de infecțioasă ca varicela, care este foarte contagioasă și este chiar mai contagioasă decât răceala obișnuită, gripa și Ebola.. Directorul CDC, dr. Rochelle Walensky, a declarat pentru New York Times că noile cercetări arată că chiar și persoanele care sunt complet vaccinate au cantități uriașe de virus în nas și gât. Și documentele CDC interne au evidențiat, de asemenea, studii din Canada, Singapore și Scoția care sugerează că varianta Delta ar putea crește riscul ca cineva să fie internat sau să moară, potrivit Washington Post.

După un an de izolare socială, amânarea unui festival mare poate avea consecințe economice și psihologice. Dar dacă duce la un focar COVID-19, atunci spitalele pot fi copleșite, în special în zonele rurale în care populațiile sunt în mare parte nevaccinate, a spus dr. Ricardo Franco, profesor asistent de medicină la Universitatea Alabama din Birmingham, citat de USA TODAY (https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/08/04/covid-chicagos-lollapalooza-could-super-spreader-experts-warn/5454999001/). „Avem de-a face cu un focar și, într-o situație de focar, deliberările despre adunările mari ar trebui să fie foarte atente”, a spus el. „Asta nu înseamnă că nu ar trebui să se întâmple, dar ar trebui să fim foarte atenți la ele până când vor apărea informații suplimentare.” Dacă datele epidemiologice de la Lollapalooza arată numeroase focare provenite din festival, a spus el, anularea evenimentelor viitoare ar putea fi justificată.

Avertisment esențial din India

Secretarul Uniunii pentru Sănătate din India susține că festivalurile și evenimentele culturale sau religioase se pot transforma în evenimente de super-răspândire a Sars-Cov-2. Secretarul Uniunii pentru Sănătate, Rajesh Bhushan, a scris autorităților să ia în considerare în mod activ impunerea restricțiilor locale și să limiteze adunările în masă (n. r.: mai multe evenimente culturale și religioase specifice din India), informează jurnaliștii indieni de la Mint (https://www.livemint.com/news/india/festivals-can-turn-into-super-spreader-events-consider-local-curbs-warns-centre-in-letter-to-states-11628089647348.html). Având în vedere festivalurile viitoare, statele ar trebui să ia în considerare restricțiile legate de Covid, a declarat Guvernul central, arătând creșterea numărului de cazuri de coronavirus din anumite părți ale țării.

Într-o scrisoare adresată autorităților, secretarul Uniunii pentru Sănătate a avertizat că festivitățile se pot transforma în evenimente super-răspânditoare. „Consiliul Indian de Cercetare Medicală și Centrul Național pentru Controlul Bolilor și-au exprimat îngrijorarea cu privire la evenimentele de adunare în masă din timpul festivalurilor care se transformă în evenimente super-răspânditoare”, a menționat scrisoarea de la Ministerul Sănătății. Guvernul indian a avertizat în repetate rânduri că varianta Delta este încă o problemă dominantă.

Semne de întrebare și în Islanda

Epidemiologul șef al Islandei, Þórólfur Guðnason, a declarat reporterilor că un nou val de coronavirus este cu siguranță aici, informează Grapevine.is (https://grapevine.is/news/2021/07/21/chief-epidemiologist-new-covid-wave-is-here-upcoming-festivals-uncertain/?fbclid=IwAR3GuZSmU9G4U4WSa87cF0WGTcDSYTq541RciYZPinJ0SRfKtTYyONMQCpk). „Cred că este destul de sigur să spunem că a început un nou val și că este în cea mai mare parte printre cei vaccinați”, a spus el. „Din fericire, nu vedem încă infecții grave.” Faptul că oamenii vaccinați încă se îmbolnăvesc și transmit virusul nu ar trebui să fie surprinzător. Vaccinurile reduc foarte mult șansele de a contracta coronavirusul și, de asemenea, reduc simptomele în caz de infecție, dar un mic procent din vaccinați poate prinde virusul și îl poate transmite altora. Luna august găzduiește două festivaluri majore în aer liber în Islanda: Mândria din Reykjavík și weekendul sărbătorilor comercianților. Ambele sunt extrem de populare și foarte frecventate. Având în vedere noul val, s-au ridicat întrebări dacă aceste festivaluri vor continua sau nu până la urmă. În starea actuală, ambele festivaluri vor continua. Cu toate acestea, Már Kristjánsson, președintele departamentului de epidemiologie al spitalului Landspítali, a declarat pentru RÚV că este neînțelept să organizăm festivaluri în aer liber în acest moment. Între timp, Björn Rúnar Lúðvíksson, medicul șef de imunologie din același spital, consideră că programul de lucru al cluburilor și barurilor ar trebui să fie limitat.

Mai multe festivaluri au fost anulate

Festivalul Mica Italie (Little Italy Festa din Chicago) a fost anulat din nou din cauza COVID-19, fiind al doilea an când e anulat, arată Blockclubchicago.org (https://blockclubchicago.org/2021/08/03/taylor-street-little-italy-festival-canceled-second-year-covid-19-delta-worker-shortages/?fbclid=IwAR1UFvX0cRJSRJGoBqS4ylahGxEJnU51ImIRc5B9gEqEWD4lJ0Nk8261DaQ). Alte festivaluri de cartier − inclusiv Taste of Randolph, Logan Square Arts Festival, Midsommarfest din Andersonville, Silver Room Block Party și Do Division − au anulat, de asemenea, evenimentele din acest an din cauza incertitudinii.

Festivalul Big N.J. din Louisiana (stat din SUA) fost anulat pe fondul îngrijorărilor COVID (https://www.nj.com/news/2021/08/big-nj-festival-canceled-amid-covid-concerns-here-we-go-again.html).

Spectacolele la New Orleans Shakespeare Festival au fost anulate pe fondul creșterii COVID (https://www.nola.com/entertainment_life/festivals/article_2d8df4b2-f3ad-11eb-b952-cbf3fc739a0c.html).

Organizatorii festivalului Gympie Music Muster di Sidney din Australia l-au anulat pentru al doilea an consecutiv, informează ABC.NET.AU (https://www.abc.net.au/news/2021-07-29/music-industry-floats-covid-19-bubble-idea/100333884).Groovin The Moo din North Queensland (tot Australia) a fost anulat de două ori.

Evenimente anulate și în Scoția, informează BBC (https://www.bbc.com/news/uk-scotland-57887600). Organizatorii spun că este imposibil să se ocupe de regulile Covid. Festivaluri anulate: Petrecerea la Palatul din Linlithgow, Doonhame din Dumfries, Festivalul Party at the Park din Perth, evenimentul de muzică retro Rewind Scotland, festival de nopți de vară din Glasgow, Regular Music, Festivalul Inimii Tartanului Belladrum.

Anglia: Festivalul Boom Village din Winchester (https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-57838917).

Australia: Festivalul Bluesfest a fost închis peste noapte informează Aljazeera.com (https://www.aljazeera.com/news/2021/7/13/australia-music-covid).

California: Festivalul de muzică și artă Coachella Valley din Indio (sursa: https://eu.usatoday.com/story/news/health/2021/08/04/covid-chicagos-lollapalooza-could-super-spreader-experts-warn/5454999001/).

Zece întrebări și constatări la final, loc de concluzii:

1. Cine răspunde pentru persoanele infectate? Pentru cei care ar putea să moară?

2. Ce se va întâmpla dacă organizatorii evenimentelor nu sunt în stare să asigure măsurile de siguranță?

3. Vaccinarea nu oferă garanția 100% că virusul nu mai poate fi contactat, iar marile festivaluri fix asta scot în față: „pot participa cei vaccinați”.

4. Prevalează interesele financiare ale celor care organizează astfel de evenimente sau viața cetățeanului?

5. De ce procurorii din România nu se autosesizează în fața unui posibil caz ORGANIZAT (cu INTENȚIE) de „zădărnicirea combaterii bolilor”?

6. Sunt aceste evenimente organizate intenționat ca mai apoi autoritățile să impună noi restricții?

7. Să presupunem că un adult participă la un festival și ia virusul, dar îl dă mai departe unui copil sub 12 ani: cine răspunde pentru toate complicațiile pentru acel puști?

8. Medicii români deja atrag atenția asupra faptului că numărul mare de cazuri crește. De ce permit autoritățile adunări mari de oameni, întâlniri organizate, dacă și cei vaccinați transmit virusul?

9. De ce politicienii români sunt interesați mai mult de luptele interne de partid, mersul cu bicicleta și evită astfel de teme? Nu mai sesizează elefantul din cameră?

10. De ce nu sesizează societatea ipocrizia politicienilor, care aprobă marile festivaluri doar de dragul capitalului politic.

Articol scris de dr. Mihai Cistelican, redactor ȘTIRIPESURSE.RO.