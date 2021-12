Anda Adam, ZGÂRIATĂ pe față de o femeie: dosar PENAL întocmit de oamenii legii

Anda Adam a fost cazată la un hotel, cu un grup de prieteni. Au intrat în conflict cu un alt grup de prieteni, iar o femeie din grupul celălalt a zgâriat-o pe față.

Zgârietura este superficială, nu a necesitat îngrijiri medicale. A fost apel la 112, dar nu a depus plângere.

S-au sesizat din oficiu polițiștii și au făcut dosar pentru loviri sau alte violențe.

„La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în interiorul unei societăți în regim hotelier, situată în Stațiunea Poiana Brașov din județul Brașov, are loc un conflict spontan, între două persoane de sex feminin.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "lovirea sau alte violențe", instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei”, au declarat reprezentanții Poliției.