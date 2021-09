Andrei Baciu confirmă că vor exista discuții despre VACCINAREA OBLIGATORIE: Obiectivul e de a salva cât mai multe vieți

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a admis, marți seara, la B1 TV, că se face în acest moment o analiză privind oportunitatea de a se introduce vaccinarea anti-COVID-19 obligatorie în cazul unor categorii de persoane.

Precizarea vine după ce Nelu Tătaru (PNL), consilier onorific al premierului Florin Cîțu, a declarat că va discuta cu prim-ministrul despre introducerea vaccinării obligatorii sau testarea săptămânală pentru persoanele din sectoarele esențiale de activitate, dar și pentru persoanele la risc.

„E o decizie care are profunde implicații. Dincolo de partea cu sănătatea, are implicații pentru că are o altă viziune vizavi de abordarea asupra pandemiei. Vorbim de o analiză, nu e o decizie în acest sens. Trebuie să ținem cont de faptul că aceste abordări și toate mecanismele puse în funcțiune în alte state au fost analizate și la noi. De exemplu, partea cu loteria și voucherele. Partea aceasta a fost aplicată și în SUA și alte țări. Am analizat-o și noi.

Așa se întâmplă cu parte aceasta de obligativitate pentru anumite categorii care e deja în funcțiune în alte țări – Franța, Grecia, Italia – acest lucru deja funcționeză în multe țări și sunt în analiză în altele. Nu vorbim de o obligativitate generală, ci sunt lucruri foarte punctuale. Responsabilitatea și obiectivul e de a salva cât mai multe vieți. E o chestiune în analiză”, a declarat Andrei Baciu.

Întrebat care sunt acele categorii de persoane care ar putea fi vizate, Baciu a răspuns: „Vorbim de a-i proteja pe cei mai vulnerabili. Discuția poate avea multe subdiviziuni. E o chestiune amplă, aș prefera să venim cu toate argumentele când și dacă se va lua o astfel de decizie. Nu vreau să intru mult în detalii, atât timp cât nu e luată o decizie, pentru a nu exista confuzii”.