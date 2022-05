ANOFM: 32.046 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional

Un număr de 32.046 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, informează miercuri instituţia.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.813); lucrător comercial (1.800); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.410); agent de securitate (1.404); manipulant mărfuri (1.345); lăcătuş mecanic (919);muncitor necalificat în industria confecţiilor (907); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (659); confecţioner-asamblor articole din textile (615); conducător auto transport rutier de mărfuri (553).

Din cele 32.046 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.815 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/expert/inspector/referent/ economist în economie generală; specialist resurse umane; referent etc.), 8.342 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; agent servicii client; vânzător etc.), 7.950 pentru persoanele cu studii profesionale (lucrător comercial; lăcătuş mecanic; confecţioner-asamblor articole din textile; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte; sudor etc.).

Restul de 13.939 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc.), potrivit Agerpres.ro.

Baza de date a ANOFM se actualizează în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării.

Pe de altă parte, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 398 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în Belgia - 155 locuri de muncă pentru muncitor necalificat în agricultură.

În Finlanda, sunt 84 locuri de muncă pentru lucrător în metal/sudor; muncitor necalificat - culegător căpşuni; personal curăţenie.

Un număr de 39 locuri de muncă sunt vacante în Polonia pentru: montator de instalaţii electrice; electronist; operator maşină; muncitor depozit - operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC; lăcuitor/vopsitor; strungar/frezor; sudor MIG/MAG sau gaz; lăcătuş; operator CNC; măcelar abator vită.

În Germania, sunt disponibile 33 de locuri de muncă pentru lucrător în bucătărie; bucătar; ospătar; operator utilaje de construcţii pentru infrastructura de transport din Germania; muncitor necalificat în construcţii pentru infrastructura de transport din Germania; educatoare/educator.

În Norvegia, sunt vacante 30 de locuri de muncă pentru ospătar; bucătar; tinichigiu auto; vopsitor auto; mecanic auto; chef; tâmplar; montator calificat bucătărie şi amenajări interioare; frizer; operator utilaj recoltat; operator CNC pentru maşini mari Mazak Integrex; mecanic biciclete.

În Irlanda, sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru îngrijitor persoane, în Franţa - 15 locuri de muncă pentru tehnician controlul calităţii; tehnician de producţie în industria farmaceutică, iar în Olanda - 15 locuri de muncă pentru constructor corturi; îngrijitor animale; culegător sparanghel; muncitor.

Trei locuri de muncă sunt vacante în Slovenia pentru muncitor întreţinere, curăţenie cabine WC, în Malta sunt disponibile două locuri de muncă pentru: dezvoltator interfeţe IT; proiectant inginer construcţii, iar în Danemarca tot două locuri de muncă pentru: fierar betonist.