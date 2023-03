Antrenorul lui Bayern Munchen a dezvăluit tactica câștigătoare din partida cu PSG

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, a salutat maniera în care au evoluat jucătorii săi împotriva formaţiei franceze Paris Saint-Germain, miercuri seara, pe Allianz Arena, în manşa secundă a Ligii Campionilor la fotbal.

"Avem calitate, repriza a doua a fost foarte bună. Când reuşim să ne facem jocul, suntem greu de învins. În prima repriză nu am făcut prea bine ceea ce am stabilit anterior. Au fost prea multe spaţii. Dar ne-am apărat mai bine în repriza secundă şi am fost periculoşi când am avut mingea. În final, am meritat victoria", a declarat antrenorul lui Bayern la finalul jocului de la Munchen, notează Agerpres.

"Ca şi în săptămânile precedente, am decis să jucăm cu trei fundaşi centrali când ne aflam în posesia balonului. Ideea celor de la PSG a fost să joace cu Messi la mijloc, pentru a încerca să-l facă să iasă pe Matthijs (de Ligt), să-l izoleze pe 'Upa' (Upamecano) lângă Mbappe pe un spaţiu mare, unu contra unu. Nu le-am făcut această favoare, l-am pus între pe 'Stani' (Stanisic), care a făcut un meci mare", a explicat Nagelsmann."Dacă arătăm 'foame' maximă, cu emoţie şi combinăm asta cu calitatea noastră, atunci putem realiza orice", a conchis antrenorul lui Bayern Munchen.Bayern s-a impus cu 2-0 în faţa campioanei en titre a Franţei, prin golurile marcate de Eric Maxim Choupo-Moting (61) şi Serge Gnabry (89), asigurându-şi biletul pentru sferturile de finală ale cele mai importante competiţii continentale intercluburi. Bavarezii reuşiseră să câştige şi meciul tur, de la Paris (1-0)