Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la meteorologi - Cod galben de vânt, ploi, ceaţă şi burniţă! 15 de județe sunt vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de vânt, ploi, ceaţă şi burniţă, valabile în localităţi din 15 judeţe, în orele următoare, scrie Agerpres.

Potrivit meteorologilor, până la ora 14:00, în judeţele Olt, Vâlcea şi Dolj se va semnala ceaţă, fenomen ce va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, precum şi izolat burniţă.De asemenea, în următoarea oră, în judeţele Suceava, Vaslui, Bacău, Vrancea, Botoşani, Neamţ, Iaşi şi Galaţi, ceaţa va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri şi vor fi condiţii de apariţie a chiciurei.

Citește și: Un bărbat este cercetat, după ce a lovit cu mașina un adolescent. Șoferul era drogat



Fenomene similare se vor înregistra până la ora 16:00 şi în localităţi din judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi.



Prognoza ANM relevă, totodată, că până la ora 18:00 în judeţul Caraş-Severin vor fi intensificări locale ale vântului, cu viteze la rafală de 55-65 km/h, iar la munte, rafalele vor atinge 70-80 km/h. În zonele joase vor cădea ploi slabe, în timp ce în zona montană se va înregistra transport de zăpadă.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.