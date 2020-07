Aparat de ventilaţie pentru pacienţii cu COVID-19, donat de Episcopia Ortodoxă Spitalului Județean Satu Mare

Un aparat de ventilaţie a fost donat Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare de către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, informează Consiliul Judeţean (CJ) Satu Mare, joi, pe Facebook.

"Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare are, de astăzi, în custodie un nou aparat de ventilaţie cu turbină VG-70. Oferind multiple tipuri de ventilaţie, dispozitivul îmbină flexibilitatea unui ventilator non-invaziv cu funcţiile avansate ale unui ventilator invaziv şi va fi utilizat în secţia de ATI pentru pacienţii infectaţi cu coronavirus. Aparatul a fost donat de către Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului şi are o valoare de aproximativ 15.000 euro", precizează sursa citată.Aparatul a fost predat în prezenţa unei delegaţii condusă de arhiereul-vicar Timotei Sătmăreanul."Delegaţia de preoţi a fost condusă de Arhiereul-vicar, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, care le-a mulţumit medicilor, reprezentanţilor spitalului şi preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, pentru eforturile pe care le depun zi de zi pentru salvarea vieţilor omeneşti, fiecare din postura pe care o are, sperând ca această criză să se sfârşească cât de curând. Doamna doctor Neli Lucia Moroşanu, medic specialist în anestezie, a preluat noul ventilator, declarându-se foarte încântată de funcţionalitatea acestuia în baza experienţei cu aparate de acelaşi tip pe care le deţine deja spitalul", mai precizează informarea CJ Satu Mare.În total în judeţul Satu Mare au fost înregistrare 99 de cazuri de la declanşarea pandemiei.