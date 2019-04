Apel către Guvern: Nu lăsaţi Galaţiul să se scufunde în Dunăre

Galaţiul este un oraş aflat în pericol să se scufunde la propriu. Suntem foarte aproape de producerea unei tragedii care poate să ducă, Doamne, fereşte, la pierderea de vieţi omeneşti. Solicit Guvernului României să ia urgent două măsuri: 1) Înfiinţarea unei celule de criză formată din experţi care să evalueze integritatea terenurilor pe care se află câteva zeci de blocuri din Galaţi şi mai multe străzi. Această comisie trebuie să genereze un raport prin care să se stabilească soluţiile pentru consolidarea solului şi evitarea unui dezastru. 2) Alocarea din Fondul de rezervă al Guvernului a aproximativ 50 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de apă şi canal din Galaţi.

În ultimii ani, s-au înregistrat mai multe deplasări ale pământului în Municipiul Galaţi de natură să genereze o veritabilă psihoză publică. În lunile octombrie, noiembrie şi decembrie din 2018, mai multe blocuri din centrul oraşului au fost pe punctul de a se prăbuşi în urma unor tasări de teren şi apariţiei unor fisuri. După ce au fost izolate pentru câteva zile, de ochii presei, nu s-a mai întâmplat nimic, iar acestea sunt în continuare un pericol uriaş pentru sutele de oameni care locuiesc în ele.

La începutul anului, s-a constatat ruperea în două pe o distanţă de câteva sute de metri a drumului de pe Faleza Dunării. Nu vorbim de o simplă crăpătură, ci de veritabile găuri în care pot rămâne blocate roţile maşinilor.

În ultimele două săptămâni, s-au petrecut multiple tasări. Astfel, una dintre principalele artere din oraş (strada Brăilei) a trebuit închisă din cauza tasării bruşte a terenului. De asemenea, pe o altă stradă din centrul Galaţiului, a apărut un crater adânc de peste un metru cu diametru de minimum cinci metri. Orice om de bun simţ poate trage concluzia că Galaţiul este un oraş calamitat.

Experţii gălăţeni vorbesc despre faptul că, în subsolul oraşului, ar curge veritabile râuri subterane. Pe de o parte, acestea ar fi rezultatul infiltraţiilor din pânza freatică, dar şi din Dunăre şi Siret. Pe de altă parte, există pierderi colosale de apă în sistemul centralizat de canalizare. Numai în anul 2017, conform propriilor rapoarte ale SC Apă Canal Galaţi SRL, s-au pierdut 11,5 milioane de metri cubi de apă rece în subsolul oraşului (aproximativ 40% din volumul total de apă livrată populaţiei). Asta s-a întâmplat pentru că peste 44% din conductele din Galaţi au o vechime mai mare de 36 de ani, doar un sfert dintre ele fiind mai noi de 10 ani. Există şi conducte de 60 de ani vechime care sunt încă folosite pentru transportul apei potabile către gălăţeni. 300 de km de ţevi necesită reparaţie urgentă conform evaluărilor de la nivelul Primăriei.

Nu discutăm doar o chestiune de ordin administrativ, ci şi una de corupţie evidentă. Ultimul raport al Curţii de Conturi arată că au existat deturnări de fonduri de peste un milion de lei de la societatea publică prin care se asigură serviciile de furnizare a apei reci. În ciuda acestui lucru, nu s-a luat absolut nicio măsură

Administraţia publică locală, condusă de incompetentul primar Ionuţ Pucheanu, este absolut depăşită de situaţie. Nu are nicio soluţie, doar se roagă la Dumnezeu să nu cadă vreun bloc şi se bucură pe tăcute că problema este în subteran şi apa încă nu a început să ţâşnească din pământ. În plus, cu siguranţă nu există banii pentru finanţarea lucrărilor de investiţii de o asemenea proporţie. Galaţiul este singurul oraş din România care are mai puţin de 10% din Buget alocat pentru dezvoltare.

Stimaţi guvernanţi,

Dacă nu aveţi cumva în plan să faceţi din Galaţi un experiment şi să-l transformaţi în Veneţia României, faceţi celula de criză şi alocaţi acei bani din Fondul de rezervă. Nu vă jucaţi cu vieţile oamenilor şi nu lăsaţi iresponsabilii politici de la nivel local să se înece în propria incompetenţă şi să-i tragă şi pe gălăţeni după ei.

