Aproape 100 de milioane de dolari pentru un tablou de Sandro Botticelli - Licitația este în curs la Sotheby's

Un tablou de Sandro Botticelli, ce va fi scos la licitaţie prin Sotheby's pe 28 ianuarie, ar putea fi vândut pentru mai mult de 80 de milioane de dolari, devenind unul dintre cele mai scumpe portrete achiziţionate vreodată prin licitaţie, potrivit news.ro.

Casa Sotheby's se pregăteşte pentru o săptămână în care va scoate la vânzare lucrări ale unor maeştri în pictură şi sculptură.

Principalele opere sunt „Portrait of a Youth Holding a Roundel” al lui Botticelli, unul dintre cele trei portrete ale maestrului renascentist aflate în colecţie privată, şi „Abraham and the Angels” al lui Rembrandt.

„În cariera mea de 30 de ani, nu am avut vreodată un tablou al lui Botticelli care să se apropie de calitatea, condiţia, frumuseţea şi importanţa acestuia”, a declarat pentru EFE directorul departamentului Grand Masters al Sotheby's New York, Christopher Apostle.

Tabloul lui Botticelli a fost realizat la finalul anilor 1470 - începutul anilor 1480. El a fost cumpărat de actualul proprietar în 1982, pentru 810.000 de lire sterline. În ultimele decenii, a fost împrumutat mai multor muzee, între care National Gallery din Londra şi Metropolitan Museum of Art din New York.

Experţii casei de licitaţii estimează că el ar putea să fie vândut pentru mai mult de 80 de milioane de dolari şi chiar să depăşească pragul de 100 de milioane de dolari.

Uleiul pe pânză realizat de Rembrandt, în anii 1640, face parte dintr-o colecţie privată şi are o valoare estimată la 20 - 30 de milioane de dolari.

Lucrările incluse în licitaţie, între altele opere semnate de Rachel Ruysch, Willem van Aelst, Ambrosius Bosschaert şi Willem Claesz, sunt expuse în perioada 23 - 29 ianuarie.