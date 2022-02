Aproape două treimi dintre utilizatorii serviciilor de dating s-au declarat îngrijoraţi de eventualitatea în care pot cădea victime ale escrocilor (Kaspersky)

Aproape două treimi (65%) dintre utilizatorii serviciilor de dating s-au declarat îngrijoraţi de eventualitatea în care pot cădea victime ale escrocilor, reiese dintr-un sondaj realizat de Kaspersky, conform Agerpres.

Majoritatea utilizatorilor (84%) s-a arătat pregătită să se întâlnească fizic cu o persoană la o săptămână sau o lună de la momentul la care au cunoscut-o online. Înainte de prima întâlnire, jumătate dintre respondenţi (50%) admiteau că ar fi îngrijoraţi, iar 38% declarau că ar fi entuziasmaţi. Totodată, 65% dintre aceştia au manifestat, în mod special, teamă de a deveni victime ale escrocilor.Specialiştii Kaspersky amintesc, în context, de pelicula "Tinder Swindler", aflată fruntea topurilor Netflix."Este un documentar despre un escroc care a avut mai multe "matches" cu femei pe Tinder, s-a prezentat drept un miliardar bogat, le-a invitat pe acestea la întâlniri, a obţinut bani de la ele sub diverse pretexte şi apoi a dispărut. Filmul a devenit deja atât de popular, încât publicaţii de top, inclusiv The Guardian, Vogue, Buzzfeed, BBC, NBC News şi multe altele au discutat despre acest subiect. În urma publicităţii filmului, Tinder a anunţat recent că bărbatul prezentat în documentar nu mai are acces pe platformă", se arată într-un comunicat al companiei de tehnologie, transmis miercuri AGERPRES.Pentru a ajuta utilizatorii să găsească o compatibilitate perfectă în mod privat şi în siguranţă, Kaspersky a alcătuit o listă scurtă de sfaturi de urmat atunci când utilizaţi aplicaţiile de dating, pe care se află, printre altele: nu distribuiţi fotografii care oferă informaţii private, cum ar fi adresa dumneavoastră sau angajatorul; utilizaţi funcţia de mesagerie încorporată a platformelor de dating; utilizaţi o soluţie de securitate eficientă, care oferă protecţie avansată pe mai multe dispozitive; verificaţi din nou setările de confidenţialitate ale conturilor de pe reţelele sociale şi din aplicaţiile de dating, pentru a vă asigura că informaţiile sensibile, cum ar fi adresa de domiciliu sau locul de muncă, nu sunt accesibile public; reduceţi riscul de doxing prin efectuarea unei autoverificări.