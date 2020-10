Arabia Saudită nu a reuşit să devină membră în Consiliul ONU pentru drepturile omului. Rusia și China au primit câte un mandat

Arabia Saudită nu a reuşit, marţi, să devină membră în Consiliul ONU pentru drepturile omului, în urma unui vot care le-a adus în schimb Chinei şi Rusiei un mandat de trei ani în acest for, relatează AFP potrivit Agerpres.

Organizaţiile pentru drepturile omului au salutat eşecul Riadului, directorul executiv adjunct al Human Rights Watch (HRW), Bruno Stagno, comentând pe Twitter că "regatul primeşte ce merită pentru gravele sale încălcări ale drepturilor omului şi pentru crimele sale de război din străinătate".Alegerile de marţi au vizat un număr de 15 din cele 47 de locuri din Consiliul drepturilor omului, organism criticat de militanţi pentru drepturile omului, dar şi de SUA pentru că are în rândurile sale state care încalcă aceste drepturi.

În competiţie au fost însă doar patru din cele 15, toate în zona Asia-Pacific.



China a obţinut 139 de sufragii în cadrul votului secret, o scădere spectaculoasă faţă de cele 180 de voturi primite la alegerile din 2016 pentru Consiliu.



"Acest lucru arată că tot mai multe state sunt îngrijorate de bilanţul dezastruos al Chinei în materie de respectare a drepturilor", a scris pe Twitter Louis Charbonneau, responsabil al HRW pe lângă Naţiunile Unite.



Au mai fost alese în Consiliu Pakistanul şi Uzbekistanul, cu 169 de voturi, şi Nepalul, cu 150 de voturi.



Arabia Saudită a fost singura ţară care a participat la acest scrutin şi nu a fost aleasă, întrunind doar 90 de voturi.



"Dacă Arabia Saudită nu lansează reforme ample în direcţia eliberării deţinuţilor politici, nu pune capăt războiului său îngrozitor din Yemen şi nu le permite cetăţenilor săi o participare politică reală, va rămâne un stat paria", a afirmat Sarah Leah Whitson, directoare executivă a organizaţiei Democracy for the Arab World Now, fondată de ziaristul saudit disident Jamal Khashoggi, ucis de agenţi ai ţării sale în consulatul Arabiei saudite din Istanbul, acum doi ani.



Între cele 11 state alese fără opoziţie în Consiliul drepturilor omului se mai numără Rusia şi Cuba.



"Astăzi, Adunarea generală a ONU a ales din nou ţări cu un bilanţ dezastruos în materie de drepturile omului", a reacţionat într-un comunicat secretarul de stat american Mike Pompeo.

Preşedintele american Donald Trump a retras SUA din Consiliul drepturilor omului în 2018.



Membrii Consiliului sunt desemnaţi prin vot direct şi secret de o majoritate a statelor Adunării generale a ONU. Sistemul de vot controversat presupune însă ca statele ONU să negocieze între ele şi să cadă de acord asupra celor care se prezintă la scrutin, de multe ori fără opoziţie.



Stârneşte controverse şi felul cum sunt distribuite mandatele în plan geografic - câte 13 locuri pentru regiunile Africa şi Asia-Pacific, opt pentru America Latină-Caraibe, şapte pentru Europa occidentală şi şase pentru Europa de est, unii observatori evocând necesitatea modificării cotelor regionale.