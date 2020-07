Armata israeliană a dejucat o tentativă de infiltrare a unei celule teroriste la granița cu Libanul

Armata israeliană a anunţat luni că a dejucat "o tentativă de infiltrare a unei celule teroriste" la frontiera de nord cu Libanul, după ce a informat într-o primă fază că desfăşoară lupte în acest sector, relatează AFP şi dpa potrivit Agerpres.

"Am putut dejuca cu succes o tentativă de infiltrare a unei celule teroriste în Israel", le-a spus jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al armatei israeliene Jonathan Conricus, precizând că are "o confirmare vizuală potrivit căreia teroriştii s-au întors în Liban".O echipă formată din trei până la cinci oameni a trecut "linia albastră" dintre Israel şi Liban."Cu siguranţă nu vorbim despre migranţi sau altceva de genul ăsta. Aceasta a fost o încercare ostilă deliberată de a trece frontiera", a mai spus Conricus.Atacatorii erau înarmaţi cu puşti de asalt, a mai spus lt. col. Jonathan Conricus în cadrul unei teleconferinţe."Am reuşit să depistăm o echipă de terorişti care a trecut linia albastră cu câţiva metri. La puţin timp după ce au trecut linia albastră, am deschis focul şi am reuşit să dejucăm atacul", a explicat el.Surse apropiate de Hezbollah susţin că gruparea pro-iraniană şiită a lansat un atac asupra unei patrule israeliene în sudul Libanului.Armata israeliană a întărit trupele de la frontiera nordică săptămâna trecută, în contextul în care tensiunile s-au intensificat cu Hezbollah, care a acuzat armata israeliană că i-a ucis un combatant într-un lovitură aeriană în zona Damascului, pe 20 iulie.Cornicus a precizat că armata israeliană nu a avut răniţi în urma schimbului de focuri. El a precizat că nu ştie dacă militanţii înarmaţi care au fost văzuţi retrăgându-se în Liban sunt răniţi sau nu.Forţele israliene au tras cu mitraliere şi obuze de tanc împotriva lor, dar au folosit şi obuze de artilerie pentru a crea o cortină de fum, a mai precizat el.O sursă de securitate libaneză a declarat pentru dpa că mai multe obuze de artilerie israeliene au căzut la Kfar Shouba şi în împrejurimi, un sat libanez nu departe de zona disputată Har Dov/Fermele Shebaa din partea cea mai estică a frontierei israeliano-libaneze, din apropiere de Siria.Deasupra zonei au fost văzute coloane de fum, iar avioane de luptă israeliene au survolat regiunea.Armata israeliană le-a ordonat locuitorilor din comunităţile din apropiere de frontiera cu Libanul să rămână în locuinţe şi a închis drumurile, dar restricţiile au fost ridicate după ce schimbul de focuri a luat sfârşit.Frontiera israeliano-libaneză a fost în mare parte liniştită din 2006, când a avut loc al doilea război între Israel şi Hezbollah.Forţa ONU din Liban (UNIFIL), care monitorizează respectarea armistiţiului care a pus capăt conflictului de 33 de zile, a făcut apel la reţinere maximă după schimbul de focuri de luni."General maiorul Stefano Del Col (comandantul UNIFIL - n.r.) este în contact cu ambele părţi pentru a evalua situaţia şi a reduce tensiunile", a declarat pentru dpa purtătorul de cuvânt al UNIFIL, Andrea Tenenti.