Art Safari, ediţia a 11-a: Retrospectivă Ion Theodorescu Sion, mari maeştri ai picturii spaniole, în perioada 10 februarie - 14 mai 2023, la Palatul Dacia-Român

Organizatorii Art Safari anunţă patru expoziţii pentru ediţia a 11-a a evenimentului, care va avea loc în perioada 10 februarie - 14 mai 2023, la Palatul Dacia-România, informează News.ro.

Între noutăţile ediţiei, organizatorii anunţă retrospectiva lui Ion Theodorescu Sion (1882-1939), curator Elena Olariu.

Din Spania vor putea fi admiraţi Marii Maeştri ai Picturii Spaniole, curator Helena Alonso, iar din Franţa vin la Bucureşti câştigătorii prestigiosului premiu Marcel Duchamp în expoziţia „The Memory Palace”, selectaţi de Daria de Beauvais.

Arta contemporană românească este curatoriată de Mihai Zgondoiu în expoziţia „Young Blood 2.0.”.

Biletele reduse cu 50% s-au pus deja în vânzare, iar oferta este limitată.

Duminică s-a încheiat Art Safari 10, după trei luni de expoziţii, tururi şi concerte la Palatul Dacia-România. În cadrul ediţiei, publicul a putut vedea expoziţia „Seeking Truth: The Art of John Constable” (A V&A Exhibition - Touring the World), adusă în premieră în România, printr-un parteneriat cu Victoria and Albert Museum, Londra, unul dintre cele mai mari muzee de artă ale lumii. Aceasta a cuprins o selecţie de peste 80 de lucrări - majoritatea opere semnate de John Constable (1776-1837), celebru peisagist britanic, cunoscut la nivel internaţional. Dar şi lucrări de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain.