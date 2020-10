Artista britanică Tracey Emin anunță că afost operată de cancer

Artista britanică Tracey Emin, nominalizată în 1999 la prestigiosul premiu Turner, a anunţat că a suportat în vara acestui an o intervenţie chirurgicală după ce medicii i-au depistat o tumoare canceroasă la nivelul vezicii urinare, informează BBC, potrivit Agerpres.

În vârstă de 57 de ani, Tracey Emin a fost diagnosticată cu cancer în primăvară, a suportat acea operaţie în urmă cu două luni, iar în prezent boala ei se află în remisiune, a dezvăluit ea pentru Artnet.

Tracey Emin a fost nominalizată la Turner Prize în 1999 şi este unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai premiaţi artişti din Marea Britanie.

Artista, care locuieşte în oraşul Margate din comitatul Kent, este cunoscută pentru o serie de instalaţii originale, precum "My Bed" şi "Everyone I Have Ever Slept With".

O expoziţie cu lucrări ale sale urmează să fie vernisată vineri la Bruxelles, iar unele dintre picturile ei recente vor fi prezentate la Royal Academy din Londra începând din 15 noiembrie, alături de o serie de tablouri de Edvard Munch.

Potrivit Artnet, operaţia suportată de Tracey Emin a implicat extirparea celei mai mari părţi din organele sale reproductive. "Jumătate din corpul meu a fost ciopârţit, inclusiv jumătate din vaginul meu", a declarat ea pentru Artnet.

Ce este cancerul de vezică?

Aproximativ 10.000 de persoane sunt diagnosticate în fiecare an în Marea Britanie cu cancer de vezică urinară, iar această afecţiune ocupă locul al 10-lea în topul celor mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate la nivelul întregii ţări, potrivit NHS.

Cancerul de vezică este mai des întâlnit la adulţi de vârstă mijlocie şi la bărbaţi.

Cel mai frecvent simptom constă în prezenţa sângelui în urină şi, deşi cei mai mulţi oameni care urinează sânge nu dezvoltă cancer de vezică, este important ca ei să se supună cât mai repede unui control medical.

Unii dintre pacienţi sunt trataţi prin extirparea tumorilor, şedinţe de chimioterapie şi medicamente utilizate în imunoterapie.

Alţi pacienţi necesită cistectomie, iar această procedură implică, în cazul femeilor, extirparea vezicii urinare, uretrei, ovarelor, uterului şi părţii superioare a vaginului.