ARTmania prezinta Dordeduh la Inferno Metal Festival

Trupa românească Dordeduh va concerta, pe 7 aprilie, în cadrul Inferno Festival la Rockefeller Music Hall în Oslo, Norvegia, sub umbrela „Punţi Muzicale Prin Antreprenoriat Cultural/ Musical Bridges Through Cultural Entrepreneurship”, proiect derulat de ARTmania Festival alături de Inferno Metal Festival & Music Conference şi Midgardsblot Festival şi la iniţiativa ARTmania Events, potrivit news.ro.

Echipa festivalului ARTmania primeşte acces în culisele organizatorice ale festivalului Inferno, în cadrul unui program de schimb de experienţă, parte din proiectul derulat împreună cu partenerii norvegieni. ARTmania Festival va fi prezent si in cadrul Inferno Conference, în panelul Open Air Festival Presentation, unde Codruta Vulcu, alături de Runa Strindin (NO) şi Nia Pushkarova (BG), sub moderarea cunoscutului jurnalist de muzică şi cultură rock & metal, Gunnar Sauermann, vor vorbi despre provocarile evenimentelor open-air şi dezvoltarea publicului metal.

Dordeduh, trupa de black metal va concerta în cea de-a doua zi a Festivalului Inferno, pe data de 7 aprilie, alături de trupe precum Amorphis (FI), Godflesh (UK), Wolves In The Throne Rome (US), Odium (DE) etc.

Înfiinţată în 2009 de către membrii şi compozitorii Hupogrammos şi Sol Faur, trupa Dordeduh îmbină stilul black metal cu sonorităţi tradiţionale şi muzică progresivă experimentală.

Cu o activitate de peste 10 ani, trupa a susţinut numeroase concerte în cadrul mai multor festivaluri şi turnee europene printre care Ellfest (FR), Wacken (DE), Gothic Treffen (DE), Brutal Assault (CZ), Metalcamp (SLO), Exit (SRB), Ragnaroek Fest (DE), Cernunnos Fest (FR), Kilkim Zaibu (LIT) etc. şi a lansat până în prezent două albume, ambele semnate cu casa de producţie Prophecy Production din Germania. Cel mai recent album a fost lansat în anul 2021 şi conţine 8 piese, printre care Descant, Desferecat, In Vielistea Vremii Dordeduh înseamnă: Edmond „Huppogrammos” Karban (voce, chitări şi alte instrumente), Cristian „Sol Faur” Popescu (chitări, keyboards şi alte instrumente), Andrei Jumugă (percuţie, tobe, toacă), Flavius Misarăş (bass).

„Punţi Muzicale Prin Antreprenoriat Cultural” este un proiect finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Proiectul are o valoare nerambursabilă de 980.230 de lei (198.102,36 euro) şi se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni.

Granturile SEE reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul şi sudul Europei şi statele baltice. Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, ce reuneşte statele membre UE şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia ca parteneri egali pe piaţa internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde de euro între 1994 şi 2014 şi 1,55 miliarde de euro pentru perioada de finanţare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org şi www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului şi are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.