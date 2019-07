Șase lungmetraje, selectate în competiţia de lungmetraje a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul

Şase producţii din Israel, Belgia, Suedia, Bulgaria, Iran şi România au fost selectate în competiţia de lungmetraje a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul, care va avea loc între 5 şi 11 august, la Sfântu Gheorghe (Delta Dunării), potrivit news.ro

Citește și: Codrin Ștefănescu iese la atac! Acuzații de blat între Viorica Dăncilă și Klaus Iohanns

Ludmila Cvikova, selectorul festivalului, a ales: „Working Woman” (r. Michal Aviad, Israel, 2018), „The Best of Dorien B.” (r. Anke Blondé, Belgia, 2019), „Transnistra” (r. Anna Eborn, Suedia - Danemarca - Belgia, 2019), „The Father” (r. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Bulgaria - Grecia, 2019), „Tehran: City of Love” (r. Ali Jaberansari, Iran - Marea Britanie - Olanda, 2019) şi „Monştri.” (r. Marius Olteanu, România, 2019).