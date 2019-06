ATAC ARMAT în Australia - Mai multe victime / FOTO

Cel puțin patru persoane au murit și alte două au fost rănite în urma unui atac armat produs în orașul australian Darwin, au anunțat autoritățile locale, menționând că un suspect a fost arestat, conform The Guardian. Potrivit sursei citate, autorul atacului este un bărbat în vârstă de 45 de ani.

Conform declarațiilor martorilor, atacatorul a intrat în Motelul Palms, situat în zona Woolner, și a deschis focul în mai multe camere. Autoritățile au restricționat accesul în centrul orașului Darwin timp de o oră.

„În acest moment, avem patru persoane decedate și mai multe persoane rănite”, a declarat Lee Morgan, reprezentant al poliției din Teritoriul de Nord.

