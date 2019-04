Augustin Lazăr, la interviul cu Tudorel Toader - Anchetele privind Revoluția și Mineriada, invocate ca realizări

Procurorul general al României a susținut, luni, interviul pentru un nou mandat la conducerea Parchetului General, printre realizari mentionand finalizarea anchetelor istorice, precum si respectarea recomandarilor MCV, in principal prin continuarea luptei anticoruptie.

"Va marturisesc ca mi-a placut afirmatia dvs, cred ca de acum trei saptamani, in care justiticati de ce v-ati depusa candidatura, in care spuneati ca Ministerul Public are nevoie de un procuror general bun profesionist, bun manager, cu experienta, de buna credinta. Eu as vrea sa va solicit ca, pe langa aceasta prezentare pe care v-ati pregatit-o, sa ne aratati, justificati, daca dvs sunteti cel care raspunde cerintelor pe care, la nivel teoretic, in mod corect le-ati enuntat", a spus Tudorel Toader.

"Proiectul pe care am onoarea sa vi-l prezint este rezultatul unei experiente considerabile in Ministerul Public de 37 ani, din care 20 ani in functii de conducere. Prin urmare, as dori sa precizez ca eu am parcurs etapa cu etapa, (..) iar functiile de conducere le-am obtinut abia dupa 17 ani de activitate sustinuta in Ministerul Public", a declarat Augustin Lazar.

Printre realizările enumerate de procurorul general se numără respectarea recomandărilor MCV, precum și finalizarea dosarelor istorice, precum anchetele privind Revoluția sau Mineriada.

"In cei 3 ani de mandat, Ministerul Public si-a dovedit o eficienta considerabila in solutionarea dosarelor pe care le are, nu numai rezolvând dosrele istorice care trenau de 28 de ani pe rolul Ministerului Public, dar rezolvând un stoc mare de cauze", a spus Augustin Lazar.

Procurorul general al României a vorbit si despre un proiect privind apararea drepturilor omului in faza de urmărire penală.