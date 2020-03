Autoritățile din Statele Unite au cerut băncilor să le acorde clienților afectați de coronavirus finanțările dorite

Autorităţile de reglementare din Statele Unite au cerut luni băncilor să se asigure că ”clienţii şi membrii lor” afectaţi de noul coronavirus vor obţine finanţările de care au nevoie, transmite CNBC, potrivit news.ro.

Într-un comunicat comun publicat după închiderea bursei de luni, mai multe agenţii au afirmat că vor colabora cu băncile ”pentru a oferi asistenţa potrivită prin intermediul reglementărilor” instituţiilor financiare aflate sub supravegherea lor, pentru asigurarea nevoilor de finanţare.

Comunicatul a survenit pe fondul scăderii puternice a indicilor bursieri, mai ales în sectorul energiei şi cel bancar.

Semnatarii includ Federal Deposit Insurance Corporation, Consumer Financial Protection Bureau, Conference of Bank State Supervisors, Federal Reserve, National Credit Union Administration şi Office of the Comptroller of the Currency.

Citeşte şi: Cel dintâi PAZNIC al insulei Belina a divulgat tot ce știa despre secretele locului - Ce detalii a oferit judecătorului în dosarul de corupție

“Autorităţile de reglementare notează că instituţiile financiare trebuie să lucreze în mod constructiv cu împrumutaţii şi alţi clienţi din comunităţile afectate”, potrivit comunicatului.

Oficialii agenţiilor au mai afirmat că înţeleg constrângerile de personal cu care s-ar putea confrunta companiile financiare din cauza extinderii coronavirusului. Aceştia au arătat că vor ”aproba orice solicitare de a asigura disponibilitatea serviciilor în comunităţile afectate”.

Pieţele au solicitat sprijinul din partea autorităţilor de reglementare, inclusiv din partea Rezervei Federale.

Banca centrală a redus săptămâna trecută dobânda cheie cu 0,5 puncre procentuale, şi este aşteptată să ia o nouă măsură de acest tip la şedinţa de politică monetară de săptămâna viitoare.