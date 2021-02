Aventura mexicană trăită de români, povestea cu detalii și fapte!

Diana Budihala , o romanca care a trait pe propria piele "aventura mexicana", relateaza pe Facebook cu amanunte tot ce a trait acolo. Trebuie sa reamintim ca in urma cu cateva zile mai multor romani le-a fost refuzata intrarea pe teritoriul mexican...iata ce spune aceasta

"Am avut zbor direct operat de British Airways, plecarea din aeroportul Londra Gatwick in data de 30.01.2021. In aeroport ni s-au scanat pasapoartele de catre personalul British Airways si ni s-au inmanat biletele de imbarcare urandu-ni-se « Vacanta placuta ». Insa aceasta vacanta s-a transformat intr-un cosmar in momentul in care am ajuns in aeroportul din Cancun dupa aproximativ 11h de zbor.

Am ajuns la controlul vamal din aeroport unde am mers si am intrebat in limba spaniola daca putem veni impreuna ca un grup de 6 persoane sa ni se verifice documentele. Mi s-a raspuns ca da si de aici a inceput calvarul. Imediat dupa ce mi-a fost scanat pasaportul, mi s-a zis ca exista o problema cu el si ca trebuie sa merg intr-o camera alaturata pentru o verificare mai amanuntita sau cum o numeau ei « segunda revision ». Stiind ca respectam toate conditiile de intrare in tara, iar pasaportul era valabil pt inca 2 ani de acum incolo, am intrebat care este problema. Mi s-a raspuns foarte vag ca « asa a detectat sistemul, ca este o problema cu ambele prenume ale mele », ca nu stie sa-mi spuna mai multe, dar sa stau linistita ca totul va fi bine dupa verificarea facuta de colegii ei. Se simtea o ezitare foarte mare in a da raspunsuri si daca puneam mai multe intrebari, deja raspunsurile nu mai erau coerente.

Am fost dusa apoi intr-o camera in care mai erau alte 5 persoane, ulterior dandu-mi seama ca toti erau romani. In cateva minute au fost adusi pe rand si ceilalti membri ai grupului nostru de 6. 2 dintre ei au fost ok cand li s-a scanat pasaportul, dar mai apoi a fost intredus ceva manual in sistem si ca prin minune aceeasi alerta fusese detectata si pentru ei.

Vamesii ne-au luat pasapoartele si au facut numeroase copii, unul dintre ei chiar facandu-le poze cu telefonul sau mobil. Am intrebat ce s-a intamplat, care este problema cu noi toti si in continuare nu ni se dadea niciun raspuns concret, doar se dadea vina pe sistemul care a detectat ceva. Ni s-au dat apoi de completat 3 formulare : unul in care ni se prezentau drepturile omului si la finalul caruia scria cu litere de tipar, ingrosat si subliniat faptul ca in cazul unei deportari, compania aeriana este singura responsabila sa ne asigure deplasarea in aeroportul de origine. In al doilea document trebuia sa ne completam datele personale si ni se spunea ca avem dreptul sa apelam la asistenta oferita de Consulatul Romaniei in Mexic. Iar al 3lea formular continea aprox. 20-25 intrebari despre datele personale (inclusiv ocupatia), motivul vizitei in Mexic, locul unde vom fi cazati, suma de bani cash pe care o detineam, obiectivele pe care am fi avut de gand sa le vizitam etc.

Intre timp, prietenii nostri care ajunsesera mai devreme cu o cursa Lufthansa ne spusesera ce patise prietena noastra impreuna cu bebelusul si mama ei si cumva stiam ce urma sa se intample. Toti cei condusi in camera de « segunda revision » urmau sa fie deportati.

Cativa dintre noi intelegand limba spaniola, ne-am dat seama ca vom fi deportati si in momentul in care unul dintre vamesi ii spunea altui coleg la telefon « deci nu ii iau individual, le spun tuturor la gramada ca ii trimitem inapoi », urmand ca ulterior sa fie foarte nervosi pentru ca British Airways le spusese ca nu aveau locuri sa ne ia inapoi pe zborul de intoarcere. Tot acest proces al completarii formularelor a durat in jur de 2 ore, timp in care toti vamesii refuzau sa ne dea explicatii si aveau tot felul de tehnici de intimidare pentru a renunta la a mai intreba ceva.

A urmat apoi a 2a procedura. Am fost invitati rand pe rand intr-o camera sa ni se ia amprentele si sa ni se faca poze. Tot intreband ce se intampla, eram tratati cu indiferenta si superioritate spunandu-ne ca « sigur ati facut voi ceva, poate in alta tara, de asta aveti alerta in sistem ». Mentionez ca 3 dintre persoanele din grupul nostru aveau pasapoarte noi, eliberate in decembrie 2020 si aceasta era prima calatorie internationala pe care o faceau, deci motivatia lor nu avea niciun fundament.

Cand am crezut ca in final aveau de gand sa ne dea si noua o explicatie pentru ceea ce se intamplase, a avut loc schimbul de tura si in cateva minute au venit persoane noi cu pasapoartele noastre si au inceput sa ne strige pe rand invitandu-ne sa ne luam bagajele si sa il insotim pe cate unul dintre colegii lor. Am fost despariti de familiile noastre si condusi catre usa avionului pe cai diferite. In timp ce ne deplasam spre avion, agenta vamala se uita prin pasaportul meu si imi spunea cu nonsalanta « nu inteleg de ce ti-au refuzat intrarea, ca vad ca ai si viza SUA, ai fost acolo deja, ai mai intrat in Mexic… », iar cand am cerut sa ni se dea mai multe detalii despre deportare, ne-au zis ca ei nu stiu mai multe si ca atunci cand au intrat in tura li s-a spus sa respecte ordinele primite. Am acceptat situatia si am intrebat daca interdictia de intrare in Mexic este permanenta sau temporara. Bineinteles ca nu am primit raspuns, toata lumea dadea din umeri si “indeplinea doar niste ordine”. Plus ca ni s-a spus ca inainte de a fi planificat calatoria in Mexic, ar fi trebuit sa ne verificam pasaportul sa nu fi avut vreo alerta ca cea pe care tocmai o detectase sistemul lor.

Si uite asa alti 13 romani au fost deportati de catre autoritatile mexicane in data de 30.01.2021 fara nicio explicatie si fara niciun act doveditor prin care sa li se spuna motivul.

Asteptand la usa avionului, British Airways a refuzat sa ne imbarce pe motiv ca la intrare in Anglia aveam nevoie sa prezentam un test negativ, iar noi bineinteles nu am fi avut cum sa facem rost de unul. Intr-un final am fost acceptati la bordul avionul si a urmat inca o calatorie de 8h30 inapoi la Londra. Echipajul nu avea nicio idee de ce am fost deportati, doar li s-a comunicat sa ne debarce primii din avion.

La sosirea in aeroportul din Londra, 13 ofiteri vamali inarmati asteptau parca sa primeasca cei mari periculosi criminali. Ne-au fost verificate pasapoartele, totul a fost in regula si cand am sperat ca macar acum sa ni se spuna motivul deportarii, ei asteptau de la noi sa le aratam vreo hartie primita din Mexic sau sa le explicam de ce.

La aceasta relatare a prietenei mele vreau sa mai adaug si eu cateva informatii.

Incep prin a spune ca noi eram un grup de 10 persoane si o fetita de 10 luni care ne-am hotarat cu mai bine de 1 an in urma (inainte sa inceapa pandemia) sa realizam aceasta vacanta. Unii eram de la inceput in grup, altii s-au alaturat pe parcurs. Dupa multe dezbateri, am hotarat intr-un final sa ramana in picioare plecarea fiind un an greu pentru toata lumea si dorind sa avem cateva zile de respiro si aer curat.

Plecarea s-a realizat din parti diferite si ne reuneam direct acolo:

-4 persoane am plecat direct din Romania, cu escala in Marea Britanie, unde ni s-a mai alaturat o familie de 2 persoane si de aici toti cei 6 am ajuns direct in CANCUN.

-celelalte 4 persoane plus o fetita de 10 luni au plecat din Paris (locul de resedinta) cu escala in Frankfurt si destinatie finala Cancun.

Aveti atasata relatarea noastra, atat cat s-a putut in cuvinte si dupa zile de oboseala crunta. Eu pot spune ca am inceput "vacanta" inca din noaptea de 29 ianuarie din Romania si am ajuns acasa inapoi in seara de 1 februarie dupa aproximativ 28h de zbor continuu si cateva ore de stres in aeroportul din Cancun cu momente ireale pentru anul 2021 in care traim.

Mai jos gasiti relatarea publica a prietenilor nostri care au plecat din Paris :

Mamica cu bebelușul care au fost deportati din Cancun

Doresc sa fac publica întâmplarea prin care am trecut pe 30.01.2021.

După un an greu pentru toti, la sfârșitul lui ianuarie aveam planificata o călătorie în familie către o destinație calda, Cancun, Mexic.

Am pregătit plecarea destul de sceptici știind ca in vreme de Covid orice se poate întâmpla. Am fost bucuroși când ne-am văzut în avion și deja cu zâmbetul pe buze și parca uitasem și de oboseala celor 13-14 ore de călătorit când am coborât și ne îndreptăm către controlul pașapoartelor. Am ajuns toți 5 la ghișeu (mamica + bebe, soț, mama și soacra), iar după verificarea actelor, eu și mama mea am fost invitate sa-l urmam pe agentul de la vama, fără mai multe detalii. Am ajuns intr-o încăpere cu mai mulți romani (unii de pe zborul nostru Lufthansa, alții de pe cel de Air France) unde ni s-a cerut sa completam o fisa cu datele noastre și scopul călătoriei. Erau semne ca nu avem voie cu telefoane mobile și ceilalți romani ne-a spus ca ni le vor confisca daca le folosim. Si de aici lucrurile au început sa ia o întorsătură ciudata. Autoritățile locale nu vorbeau cu noi, singurele frânturi de informații pe care le-am avut au fost „avem o alerta pe numele vostru, sigur ati facut voi ceva” „nu știm ce, trebuie sa vedeți cu consulatul roman”. În timpul acesta eu aveam copilul în brate, obosit după atâta drum... am cerut sa-l schimb și aceasta a fost singura data când l-am văzut pe tatăl copilului, pentru fix câteva secunde, cât mi-a dat geanta cu scutece și cred ca tot atunci au luat si pașaportul copilului. La toaleta am mers însoțită pentru a schimba bebelusul, iar atunci agenta care m-a însoțit mi-a spus ca ne vor trimite înapoi. Îmi era greu sa cred. Și totuși nu primeam nicio informație. Dupa un timp ne-am mutat și incuiat intr-o alta încăpere, un fel de sala de așteptare cu câteva saltele sprijinite de pereti și toalete într-un capăt.

Era in jurul orei 19 (si trecuseră vreo 3 ore de cand am aterizat) când au venit vreo 10 agenți vamali cu pașapoartele noastre și au început sa ne scoată pe rand în grupuri mici. Noi am fost în ultimul grup, ni s-a cerut sa-i urmam fără alte explicații nici acum. Am întrebat unde mergem si nici nu-mi răspundeau. Am ajuns pe un culoar care ducea spre avion și atunci am înțeles ca ne vor forță sa urcam în avion înapoi. În momentul acela am cerut sa vina și tatăl copilului pentru ca eu nu aveam nici mancarea pentru bebe, nici chei de la casa, cum puteam sa plec fără nimic. M-au amenințat de mai multe ori ca dacă nu urc în avion voi ajunge la închisoare, ca sunt obligata sa plec. Soțul meu nu mai putea luat bilet, nu putea ajunge la mine in niciun fel, nici la telefon nu ma lăsau sa termin conversația unde îl anuntam ca suntem deportați sau riscam sa ajungem în închisoare. M-au amenințat încă o data „închisoarea nu este un loc pentru o mama cu copil” „esti pe teritoriul nostru și autoritățile iti pot lua copilul în situația asta”. Va las sa va imaginați ce poate sa fie în mintea și în sufletul cuiva care trece prin toate astea, fără sa știe DE CE. Și sa vadă ca este și filmat și pozat de agenții respectivi pentrucare disperarea noastră a fost distracția lor de sâmbătă seara.. Am decis sa urcam, dar nici atunci nu voiau sa ne dea pașapoartele, a trebuit sa fim în pragul avionului pentru a le recupera.

Am ajuns în avion speriata, neștiind ce voi face mai departe : unde vom merge pentru ca biletele noastre erau către Frankfurt și ne lipsea și cel către Paris (de unde plecasem), cu ce îmi voi hrăni copilul pentru ca nu aveam deloc mancare pentru bebe și unde vom sta sau cum vom întra întra neavand chei....

Nu reușeam sa dorm, imi venea în minte tot ce s-a întâmplat, incercam sa înțeleg sau sa gasesc o explicație logica. Nu am fost singurii în situația asta, ci o parte din romanii de pe fiecare zbor din ziua respectiva, inclusiv ceilalți 6 prieteni cu care ne-am plănuit călătoria si care au ajuns după noi cu BA. Dar care a fost motivul nu știm... și de ce au separtat familiile? De ce soțul meu a întrat și noi nu, din moment ce eram o familie si aveam aceeași rezervare? (Teoretic și copilul putea rămâne și chiar separat de mine daca nu se întâmplă să fie atașat în sistem). Iar sotul meu nu a fost în niciun moment informat de autoritățile mexicane de ce urmează sa se întâmple sau s-a întâmplat cu noi, familia lui.

Pe zborul de întoarcere cei de la compania aeriana s-au purtat foarte frumos, ne-au găsit ceva de mâncare pentru bebe, ne-au îndrumat cum sa facem rost de cărțile de îmbarcare pentru Paris odată ajunși în aeroportul din Frankfurt. Am avut dificultăți sa le recuperam pentru ca în sistem copilul apărea ca se va întoarce cu zborul pe pe 1, alături de tata, dar fizic era cu mine.

La aterizare am fost așteptate de politie, iar după ce au verificat ne-au confirmat ca totul este ok la ei și am putut pleca.

Trec peste detaliile despre cum am spart usa, va las doar cu imaginea unei mame prăbușite pe podeaua casei, ușurată ca si-a adus bebelușul acasă.

Consider ca ne-au fost incalcate toate drepturile neavand acces la acte, tehnologie, baie etc si nimeni nu iti oferea nicio explicatie. Eram tratati fix ca niste infractori desi noi eram niste turisti care abia asteptau sa isi inceapa vacanta.

Specific ca totul era aranjat si platit (zboruri dus-intors din Timisoara si Bucuresti catre Marea Britanie si ulterior catre Cancun, zboruri din Paris catre Frankfurt si ulterior catre Cancun, cazarea la destinatie, masini inchiriate pentru perioada de sedere, asigurari etc).

Dupa ore de spaima am fost deportati inapoi cu primul zbor catre destinatia Marea Britanie, timp in care am incercat ne linistim si sa ne gandim cum vom proceda mai departe sa ajungem cat mai repede catre casa. Trebuie sa le multumim ofiterilor vamali din Marea Britanie care ne-au ajutat sa gasim zboruri catre destinatia "acasa" cat mai repede posibil deoarece toate erau "fully booked" si la niste preturi fabuloase, luate de pe o zi pe alta.

In momentul de fata avem informatii cum ca peste 84 de romani inca sunt inchisi acolo in conditii inumane si tragem un semnal de alarma pentru tot ce se intampla si sa le aducem la cunostinta tuturor romanilor care poate urmeaza sa calatoreasca in aceasta destinatie sa renunte. Intrarea in Mexic la ora actuala a devenit o adevarata loterie, iar abuzurile autoritatilor mexicane sunt din ce in mai mari. Tot de la o persoana care este in momentul de fata in Cancun si astepta alti prieteni sa ajunga acolo stim ca grupului de romani nu i s-a mai permis sa intre nici macar in aeroport, au fost asteptati direct la usa avionului, li s-au confiscat actele si telefoanele si au fost dusi direct in carcera, asteptand sa fie deportati cu primul zbor disponibil…

Autoritatile romane, inclusiv Consulatul Romaniei in Mexic nu mai recomanda acum calatoriile in Mexic din cauza controalelor intense la frontiera in contextual pandemiei. Tinem sa precizam ca in niciun moment petrecut acolo, autoritatile mexicane nu au zis absolut nimic despre pandemie sau Covid. Nici nu se poate vorbi despre distantare sociala cand ai inchise intr-o camera de 10-15m patrati cel putin 20 de persoane…

Scuza Consulatului cu controalele suplimentare pe motiv de covid e nefondata..Pt ca au acceptat un avion plin de englezi, care vin dintr-o tara cu noua tulpina si nu li s-a cerut test sau control suplimentar.

De asemenea, noi am luat legatura cu Consulatul inainte sa plecam cu cateva zile si nu ne-au zis o secunda ca ar fi o problema si sa nu mergem, din contra.. ca totul este in regula."