Avocatul Poporului se implică în cazul copilul de 8 ani al şoferului cu numere anti-PSD: Victor Ciorbea cere lămuriri de la Poliție

Avocatul Poporului solicită lămuriri Brigăzii Rutiere de Poliţie în legătură cu situaţia în care s-a aflat copilul minor al şoferului audiat de autorităţi în cazul plăcuţelor de înmatriculare anti-PSD. Totodată, instituţia cere Brigăzii Rutiere să comunice în ce măsură poate asigura, în situaţii similare, asistenţă psihologică, hrană şi apă, dar şi un mediu propice pentru minori, cât timp aparţinătorii sunt în incintă.

Avocatul Poporului solicită lămuriri Brigăzii Rutiere de Poliţie în legătură cu situaţia în care s-a aflat copilul minor al şoferului audiat de autorităţi după ce ar fi folosit numere de înmatriculare ofensatoare. Demersul Avocatului Poporului vizează posibila încălcare a art. 49 din Constituţia României privind protecţia copiilor şi a tinerilor, se arată într-un comunicat de miercuri al instituţiei.

"Totodată, având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, potrivit cărora respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului este un principiu fundamental şi neechivoc, Avocatul Poporului a solicitat Brigăzii de Poliţie Rutieră din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti să comunice în ce măsură instituţia, în situaţii similare, poate asigura asistenţă psihologică, hrană şi apă, dar şi un mediu propice pentru minori, în perioada cât aparţinătorii se află în incintă", scrie în comunicat.

Conform sursei citate, Avocatul Poporului a fost sesizat şi, totodată, a luat cunoştinţă din mass-media despre faptul că, în 30 iulie 2018, conducătorul unui autovehicul cu numere de înmatriculare ofensatoare a fost reţinut şi condus la sediul Brigăzii Rutiere de Poliţie, fiind însoţit de fiul său în vârstă de 8 ani. Astfel, minorul a fost nevoit să petreacă mai multe ore în sediul Brigăzii Rutiere de Poliţie şi chiar să asiste la audierea tatălui său.

Reprezentanţi ai Poliţiei Române au declarat marţi pentru News.ro că Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 a acceptat propunerea de clasare a dosarului privind plăcuţele de înmatriculare cu mesaj anti-PSD, astfel că începând de marţi dosarul este închis oficial, pe motiv că fapta nu există.

Procurorii au decis, de asemenea, ca cele două plăcuţe de înmatriculare să fie restituite autorităţilor din Suedia.

Poliţia Română anunţa vineri că va propune clasarea dosarului privind plăcuţele de înmatriculare cu mesaj anti-PSD din Suedia şi că le va preda autorităţilor suedeze, având în vedere că acestea au fost retrase. De asemenea, şeful Poliţiei, Ioan Buda, a cerut deja declanşarea unor verificări a modului în care Direcţia Rutieră din cadrul IGPR a făcut argumentarea juridică privind aplicabilitatea Convenţiei de la Viena din 1968.

"În conformitate cu ultimele precizări primite pe canalele de cooperare poliţienească internaţională, Poliţia Română va preda autorităţilor suedeze numerele de înmatriculare personalizate, cu conţinut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, întrucât acestea au fost retrase de către emitent. Cu respectivul autoturism se poate circula numai cu utilizarea numerelor de înmatriculare permanente”, a transmis Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Brigada Rutieră a Capitalei a reţinut, săptămâna trecută, numerele de înmatriculare cu mesaj anti-PSD, după ce au oprit în trafic autoturismul înmatriculat în Suedia. De asemenea, a fost reţinut pemisul de conducere al şoferului, acesta declarând că a înmatriculat maşina în luna aprilie şi că se află în concediu în România, fiind în drum spre litoral.

Poliţia Rutieră a deschis dosar penal în acest caz şi susţinea că maşina cu numărul de înmatriculare ”M..EPSD” nu are drept de circulaţie în România, invocând o informare transmisă de Biroul Interpol Stockholm, în timp ce Ambasada Suediei la Bucureşti a precizat că autoturismul are drept de circulaţie în Uniunea Europeană, dar că posesorul trebuie să deţină documentele oficiale pentru ambele seturi de numere – personalizate şi oficiale.

Ulterior, Agenţia de Transport din Suedia a anunţat că plăcuţele personalizate îi vor fi retrase şoferului român.

Şoferul, Răzvan Ştefănescu, spunea că poliţiştii ar fi trebuit să îi comunice că nu are voie să circule cu acele plăcuţe de înmatriculare personalizate la intrarea în ţară. Avocatul şoferului afirma că numerele de înmatriculare sunt legale, deşi inactive, astfel că nu i se poate invoca nicio infracţiune clientului său.

"Mi se pare un lucru corect clasarea dosarului, pentru că sunt nevinovat, nu am făcut nicio infracţiune. (...) Mi s-a părut incorect cum a procedat Poliţia Română. Ar fi trebuit să îmi spună cu ce am greşit de la început. Fiecărui echipaj i-am spus că am şi celelalte plăcuţe.Mi-au stricat concediul, ce să zic”, declara şoferul maşinii cu numere de înmatriculare personalizate cu mesaj anti-PSD.

Întrebat ce părere are despre faptul că şeful Poliţiei Române a cerut verificări interne ale modului în care Direcţia Rutieră din cadrul IGPR a făcut argumentarea juridică privind aplicabilitatea Convenţiei de la Viena din 1968, bărbatul a spus că atât timp cât a fost comis un abuz, cineva trebuie să plătească.

"Normal că e corect să facă verificări. Atât timp cât au făcut un abuz, să plătească. (...) Dacă au făcut-o de undeva de sus, din ordin politic, să spună. (...) Mesajul nu mi s-a părut obscen, am căutat ce înseamnă şi nu era obscen”, a mai spus şoferul.