Avocatul Poporului vine cu precizări despre monitorizarea anti-tortură a unor spitale: Legislatia permite asimilirea spitalelor cu locuri de detentie

Mai multe spitale COVID au primit adresa de la Avocatul Poporului ca sunt monitorizate in cadrul procedurilor anti-tortura si ca trebuie sa afiseze informatia la vedere, dar sa si faca publice mai multe date. Raluca Alexandru, adjunct al Avocatului Poporului, a intervenit miercuri la Digi24, acolo unde Raed Arafat a atentionat ca medicii ar putea sa nu mai ia decizii in acest context in care pot fi considerati „tortionari”, si a spus ca nu se cauta tortura in spitale, ci ca este o actiune de preventie si ca s-a inteles ceva mai rau decat este in realitate.

„Cred ca s-a inteles gresit sensul acestor adrese. Intr-adevar sunt niste cuvinte dure prin sensul uzual. Prin definitiile internationale, termenul de loc de detentie aici discutam asa cum e el definit de legislatie, nu de sensul lor uzual. Legislatia permite asimilirea spitalelor cu locuri de detentie: orice loc in care o persoana este in carantina si nu e libera sa plece. Nu cerem informatii in afara mandatului. Intr-adevar, termenii sunt duri. S-a mai facut Polonia, Muntenegru, au existat. Nu vorbim de prevenire, nu cautam tortura”, a declarat Raluca Alexandru, adjunct al Avocatului Poporului.

