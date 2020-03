Avocatul Sorinei Pintea a sesizat Avocatul Poporului: Încălcări grave ale drepturilor fostului ministru al Sănătăţii

Avocatul Viorel Mocanu, apărătorul ales al Sorinei Pintea, a transmis Avocatului Poporului o sesizare cu privire la mai multe încălcări ale drepturilor fostului ministru al Sănătăţii în Arestul Central. Sorina Pintea se află într-o stare de sănătătate precară, iar condiţiile din arest nu permit să fie îngrijită corespunzător, aceasta fiind chiar în situaţia de a nu putea merge la toaletă sau de a se spăla.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunţat, miercuri, că instituţia pe care o conduce s-a autosesizat în cazul Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătăţii, care a fost împinsă de un ofiţer de poliţie în momentul în care a coborât din maşina poliţiei şi a intrat în policlinică.

„Ne-am adresat directorului Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu unele întrebări, ca să înţelegem următorele lucruri. Vrem să ştim în ce măsură este pregătit să răspundă cerinţelor speciale pe care o persoană le are. Privarea de libertate nu trebuie să însemne o condamnare de moarte”, a spus Renate Weber, la Antena3.

Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitivă. Ea este acuzată că a luat de mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce reprezintă un procent de 7% din valoarea unui contract.

Scrisoarea avocatului Sorinei Pintea:

Avocat Mocanu Viorel, în calitate de apărător ales al doamnei Sorina Pintea, (...), persoană aflată în stare de arest preventiv din data de 29.02.2020, în dosarul penal cu nr.105/P/2020, dosar aflat spre instrumentare la Direcția Națională Anticorupție -Secția a- II-a, P.I.C.C.J., doresc pe această cale să vă sesizez oficial cu următoarele aspecte care au condus la încălcarea mai drepturi fundamentale, drepturi prevăzute de art. 22, art. 24 și art. 34 din Constituția României, respectiv, disp. art 3, art. 6 și art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, disp. art. 4, art. 8 și art. 89 Cod procedură penală corob cu art. 48 C.D.F.U.E.,

Astfel,:

- cu ocazia punerii în aplicare a mandatului de reținere și ulterior de arestare a doamnei Sorina Pintea, din data de 28.02.2020 și până la data de 4.03.2020, persoana a fost privată de dreptul la hrană, deoarece centrul de Reținere și Arest Preventiv București nu deține această posibilitate de a sigura un meniu pentru un pacient diagnosticat cu dermatomiozită. Această situație a determinta-o pe doamna Pintea să ajungă să mânânce în ziua de marți, 03.03.2020, din pâine și șințel aletarat /mucegăite (aceste produse alimentare fiind aduse de domnia sa încă din ziua de Vineri, 28.02.2020, probail obținute în 27.02.2020).Vizita aparținătorilor fiind posbilă abia în data de 4.03.2020, chiar dacă aceasta a fost plasată în Centru de Reținere/Arest Preventiv încă din data de 28.02.2020, acest lucru din cauza regulamentului interior care prevede ca aparținătorii persoanelor reținute/ arestate preventiv a căror nume de familie începe cu litera „P” pot efectua vizita doar în ziua de Miercuri a săptămânii.

Astfel, mai bine de 72h, persoana încarcerată a fost lipsită de hrană. La toate acestea se adaugă și afecțiunea esofagului care s-a instalat după momentul reținerii și care o împiedică și la această oră să consume hrană solidă, chiar dacă îi este administrată foarte multă medicamentație.

- cu ocazia desfășurării ședinței de judecată, judecătorul de drepturi și libertăți, domna Iorguță Georgiana, din cadrul Tribunalului București, în mod nepermis a încăclat normele legale și s-a pronunțat în presă cu privire la soluția adoptată. Astfel, la ora 19.22 soluția era în mass-media, iar doamna judecător a coborât în sala de judecată pentru a mima actul de pronunțare abia la orele 19.35/19.37 – dovadă în acest sens este procesul-verbal încheiat de către completul de judecată la solicitarea apărătorilor

- în data de 1.03.2020 s-a solicitat de către doamna Sorina Pintea prin intermediul apărătorilor aleși, din cauza agravării stării de sănate, și prin recomandarea medicală de la doctorul curant, să fie transportată sub pază la Spitalul SF. Maria -București, spital din rețeaua națională. În data de 2.03.2020 a fost aprobată cererea și a fost dusă pentru examinare și efectuare de analize, ocazie cu care aceasta, din păcate nu a fost văzută de către medicul său curant, iar tot dosarul cu istoricul medical nu a putut fi accesat. Din păcate, cadrele medicale, sub presiunea temerii că vor suferi repercusiuni în situația în care vor dispune internarea acesteia și ținerea sub observație, au realziat un set de bază de analize și au trimis-o înapoi în sistemul carceral, urmând ca rezultatul analizelor să îi fie transmise la momentul finalizării lor. Pe perioada desfășurării acestor proceduri, cadrele medicale au explicat domnilor de la poliție analizele doamnei Sorina Pintea, chiar de față cu aceasta, cu toate că, nu doar că nu aveau aprobarea, dar acestea păreau că se justificau pentru fiecare gest pe care îl făceau.

- în data de 3.03.2020 din cauza paresteziilor care agravau s-a luat decizia să fie văzută de un neurolog și un psihilog și/sau psihiatru motiv pentru care doamna Sorina Pintea a fost transportată sub pază la Policlina M.A.I. – Doctor Nicolae Kretzulescu. De această dată, fie lucrătorii de poliție, fie procurorul de caz (deoarece conform legislației în vigoare acesta este informat de toate activitățile ce vizează persoana aflată în custodia centrului de reținere/ arestare preventivă/sau penitenciar, activități pe care le aprobă sau le respinge – potrivit art. art 110 alin 2 din Legea 254/2013 și art. 245 din HG 157/2016) au transmis presei de la nivel național date despre această procedură. Conform imaginilor apărute în spațiul public, date live de toate televizunile și redacțiile de știri, doamna Sorian Pintea a fost expusă cu cătușe la mâini pentru a se împământeni sentimentul de vinovăție și a fi dat exemplu că așa nu, chiar dacă ești într-o situație medicală extrem de gravă. Mai mult, cu toate că se știa de problemele medicale de care suferă aceasta a fost transportată cu mașină necoprespunzătoare, fără asistență medicală și pe o cale de acces nepotrivită pentru paresteziile care o împiedică să se deplaseze. Din imagini, se poate observa că domnii care asigurau escorta au ales ca accesul să se facă pe la intrarea unde se afla toată presa, lucru absolut deloc întâmplător. Această situație a dus pe de o parte la expunera unor imagini absolut inumane, grotești, menite să determine ilustrarea într-o postură umilitoare și degradantă a doamnei Sorina Pintea. Totodată, se poate obsrva, lucru absolut total inadmisibil, faptul că cei din escortă în loc să îi asigure paza și protecția fizică aceștia au folosit-o pe post de scut uman pentru a-și face ei loc printre jurnaliști și cameramani, smucind- și îmbrâncind-o. Toate aceste acțiuni nu fac decât să o tortureze psihic și fizic.

- pe toată durata încarcerării doamnei Sorina Pintea, din 28.02.2020 și până, astăzi, 5.03.2020, dreptul la apărare în sensul respectării posibilității de avea discuții confidențiale nu este asigurat. Grefele cu domnia sa se realzizează într-o camera despărțită printr-un perete de termopan, camera însă în care se află două dispozitive de înregistrat (de ambele părți), camere de supravegehre care înregistrează audio/video în permanență. Mai mult, persoana reținută, doamna Sorina Pintea se află pe partea cu lucrătorul de poliție, lucrător care o supraveghează pe aceasta de la mai puțin de 1m distanță, astfel încălcânu-se dreptul la discuții confidențiale între client și avocat, situație care conduce la încălcarea dreptului de a realiza apărărea, cât și la un proces echitabil.