Badea, Hidroelectrica: Am făcut propuneri către ANRE. Noi am propus, noi am auzit

România a trecut, în prezent, la o altă extremă, adică societățile românești unde statul este acționar sunt profitabile, dar diverse autorități ale statului încearcă să împiedice acest lucru, potrivit lui Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica, conform Mediafax.

"Acum am trecut în extrema cealaltă. Societățile românești unde statul mai este acționar sunt niște societăți profitabile, dar diverse autorități ale statului nu știu cum să mai facă să nu mai fie profitabile. Dacă vă veți uita la ultimul proiect de ordin emis de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, vizavi de lunga poveste care ne-a marcat existența în acest an, cu OUG 114/2018, cu grija excesivă față de consumatorii din România și care, în final, nu s-a resimțit nicăeri, vedem că a fost o grijă excesivă pentru anumiți operatori din piață care, din cauza unei abordări manageriale mai puțin fericite, au ajuns să aibă pierderi. Și atunci ajungem la concluzia că societățile românești cu capital de stat vor trebui să devină un gen de remorci la anexa acestor companii, ca să își recupereze pierderile”, a spus șeful Hidroelectrica, la o conferință de profil organizată de Ziarul Financiar.

Potrivit acestuia, OUG 114/2018 nu a fost dată pentru a proteja consumatorul, pentru că prețul final nu a scăzut, iar în piață există un reglementator care are rolul unui super-manager ce comanda companiile.

“Nu mai cred că OUG 114/2018 a fost dată pentru a proteja consumatorul. Prețul la consumatorul final nu a scăzut, am semnalat acest fapt încă de la începutul epopeei cu această ordonanță, dar mai ales cu ordinele puse în aplicare ulterior, conform cărora unii au de dat mai puțin, iar alții mai mult. Deci, cumva, începem să ne întrebăm care mai este rolul mangementului în companii, dacă avem un super-manager care ne spune ce să facem. Nu e o abordare care are legătură cu anul 2019, cu politicile europene, cu ceea ce se întâmplă la nivel mondial, este o abordare cât se poate de românească, tipic anilor 1990”, a apreciat Badea.

Directorul general al Hidroelectrica a precizat că a purtat discuții cu ANRE, în ceea ce privește noul ordin elaborat de reglementator, dar propunerile Hidroelectrica nu au fost ascultate.

“Nu știu în acest moment de ce să mai țin cont. Guvernul spune că abrogrăm OUG 114/2018, apoi constatăm că avem de dat cam toată producția de energie a Hidroelectrica la preț reglementat, anul viitpr. În condițiile în care ne pregătim de listare, în condițiile în care suntem angrenați în cumpărarea unor active și în condițiile în care ne bazăm pe niște venituri, pe ceea ce a reușit să facă Hidroelectrica în ultimii ani, ne întrebăm cum mai putem face aceste lucruri. Ce investitor va mai veni la o listare a Hidroelectrica în momentul în care îi vom spune că veniturile companiei se vor diminua cam cu un miliard, un miliard jumătate, că avem niște probleme cu reglementarea. Au fost niște discuții, am fost invitați, într-un final, la o dezbatere publică privind metologia. Am atras atenția că așa cum este prezăvută acea metologie, aceasta nu va face decât să creeze distorsiuni suplimentare în piață (...) Am propus împiedicarea prețului la consumatorul final. Noi am propus, noi am auzit, pe principiul câinii latră, ursul trece. Este nevoie să băgăm foarte rapid picioarele în apă rece, să facem o analiză serioasă privind ceea ce se întâmplă în sectorul energetic, nu mai putem continua în acest fel. Se vorbețte de consumatorul final. Trăim fenomenul în care, bâgând reglementat ca să protejăm consumatorul final, acesta a fugit la concurențial. Este un evident fiasco această măsură. Pe lângă faptul că s-au format deficite de energie în zona concurențială, a fost afectată și industria”, a avertizat el.